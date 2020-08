Nicolas Zallu entre balade et ballade dans la Citadelle de Bastia

S’étant déjà produit à quelques reprises avec l’association Le Rezo dans diverses localités insulaires depuis 2018, le jeune Nicolas n’est plus un inconnu de la scène insulaire. Celui qui a grandi dans le quartier de Paese Novu découvre à 17 ans la chanson française des Allain Leprest, Bernard Dimey et autres Loïc Lantoine.





Au sortir de l’adolescence, il écoute aussi beaucoup Renaud et commence à écrire. « Je n’étais jamais content de mes textes et je les gardais pour moi. Une rencontre avec une femme m’a permis de découvrir l’univers des artistes corses. J’ai montré mes textes à Jacky Le Men, ami d’une amie, et on a décidé de travailler ensemble. Mes premiers pas je les ai faits au bar/restaurant le Minotaure près du théâtre de Bastia »





Le style de Nicolas, accompagné donc à la guitare par un autre artiste de la scène insulaire, Jacky Le Men (Jakez Orkeztra), est … son propre style ! «Loïc Lantoine que j’admire appelle cela de la chanson pas chantée » explique le jeune homme.

Nicolas écrit ses textes et les déclame avec passion, tendresse ou rage, appuyé par la guitare de son copain. Quand on lui demande d’où vient son inspiration, il cite un grand, un très grand de la chanson, Jacques Brel : «L’amour, la mort, la mer ». Et à cette citation il rajoute celle de Leprest qui avait complété le chanteur belge: « L’amour, la mort, la mort, le mur».





Après une première prestation le 24 juillet place Papi à Lupino, Nicolas Zallu parcourra la Citadelle de Bastia ce jeudi entre 17 et 20 heures… «J’ai remarqué qu’on donnait beaucoup de concerts, de récitals en ville, mais les quartiers étaient souvent oubliés. L’expérience était donc intéressante. On va à la rencontre du public qui parfois ne nous attend pas. C’est très formateur. Au départ je voulais faire une sorte de marathon, me produire de 7 à 17 heures. On a opté pour une formule moins ambitieuse ». Et ce jeudi, le jeune « chanteur » débutera à 17 heures place Vincetti (place d’Armes), au bar Le Splendid. Son propre choix. « C’est un public très différent qui y sera. Il va falloir aller le chercher. Mais on va créer un petit endroit intimiste dans ce bar qui est d’ailleurs très joli à l’intérieur. Et si j’accroche ne serait-ce que 2 ou 3 personnes ce sera déjà un beau moment pour moi ».





Un peu plus tard, vers 18 heures, Nicolas et Jacky poseront leur petite sono place Guasco au «Coude à coude » pour un public peut-être plus réceptif. Enfin après ces « échantillons » d’une vingtaine de minutes, à 19 heures, ils donneront un concert entier au «Ci Simù Caffe », place Vattelapesca, où ont l’habitude de se produire chanteurs, poètes et autres amateurs de slam.





Passionné, Nicolas nourrit bien des projets : «On aimerait se produire sur le Continent, être filmés aussi et produire des clips. J’aimerais aussi diriger des ateliers d’écriture ici avec 6 ou 7 personnes à chaque fois. Ces ateliers pouvant déboucher sur des spectacles ».

Un conseil, emboitez les pas de Nicolas ce jeudi (concerts gratuits), vous ne serez pas déçu !