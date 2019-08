Nicolas Sarkozy a signé "Passions" à Ajaccio : "j’aime les Corses et les Corses m’aiment"

Du monde. Beaucoup de monde. Une file d’attente interminable. Sans doute plus d’un millier de personnes voire plus selon les responsables, Nicolas Sarkozy a montré, ce mardi après-midi à l’espace culturel du centre commercial Leclerc de Baleone que sa côte de popularité était intacte.

Venu dédicacer son huitième ouvrage, « Passions », paru aux Editions de l’Observatoire, dans le cadre d'un tour de France qui devait nécessairement passer par la Corse, il a mesuré combien il était apprécié dans l’île. « Je ne m’attendais pas à voir autant de monde, s’exprime-t-il, c’est merveilleux et c’est vrai que j’aime les Corses et les Corses m’aiment. »





C’est bien sûr plus l’histoire personnelle et politique qui lie l’ancien chef de l’Etat à la Corse que le succès rencontré par « Passions », (220 000 exemplaires vendus en un temps record), un roman autobiographique qui le caractérise, qui explique le monde présent dans l’allée centrale de l’espace culturel. « Passions » est un roman autobiographique où son auteur évoque plus un vécu que ses mémoires. « J’ai voulu parler de ma vie et de celle des Français, de ce qui m’a enthousiasmé ou bouleversé. J’éprouve une profonde reconnaissance envers chaque français de m’avoir permis de vivre, à leur tête, un moment de leur histoire. » Une histoire que « Passions » décrit par des séquences politiques mais également relative à sa vie privée.





Mais c’est, à l’évidence, l’homme, qui a séduit la foule cet après-midi à Baleone « Je suis profondément émue, s’exclame une Ajaccienne, « j’ai réussi à lui faire la bise, lance une autre. Dans l’allée, enfants, ados, jeunes, moins jeunes, tous attendent avec impatience d’échanger un mot avec l’ancien président et d’immortaliser cet instant par un selfie. Tous ont déjà le précieux sésame en mains, d'autres l'achètent sur place. Près de 700 exemplaires sont disposés au fond de l'allée, ils partiront très rapidement. Au milieu de la foule, des gens qui ont côtoyé Nicolas Sarkozy comme ce gendarme installé à Ajaccio. « J’étais l’un de ses motards à l’Elysée, lancera-t-il fièrement…



Autour de l'ancien chef de l'Etat, des élus locaux. On reconnaît ainsi les adjoints Nathalie Ruggeri et Charly Voglimacci, l’ancien adjoint Guy Castellana, Alexandre Sarrola maire de Sarrola Carcopino, Pierre-Jean Luciani et, bien sûr, son ami de toujours, Marcel Francisci. « C’est avec un grand plaisir que nous l’avons revu, explique ce dernier, Nicolas a toujours été un ami de la Corse, nous avons au cours du déjeuner, évoqué certaines de ses visites dans l’île à une époque où il se qualifiait lui-même de ministre de la Corse, où il venait en Corse une fois par semaine. Il a un véritable amour pour l'île et nourrissait, pour elle, bien des ambitions… »





« Je ne suis pas venu parler politique »

Nicolas Sarkozy, lui, ne souhaitera pas parler politique, même quand on évoque la période où il fut favorable à certains dossiers comme l’inscription de la Corse dans la constitution, le statut fiscal où le rapprochement des prisonniers…

Il botte en touche tout commentaire sur l’actuelle majorité territoriale ou toute analyse concernant l’actuel chef de l’Etat et ses rapports avec l’île. « Je ne suis pas venu pour parler de politique, reprend-il entre deux signatures et quelques selfies, juste parler de ce dernier livre et de la Corse avec laquelle j’ai un lien particulier. » Une Corse peu mentionnée dans son roman…

« Il y aura un deuxième tome » glisse l’ancien chef de l’Etat en guise de conclusion…