Nicolas Alfonsi, ancien sénateur de la Corse-du-Sud, victime du Coronavirus

C.-V. M le Lundi 16 Mars 2020 à 18:40

L'information, selon laquelle l'ancien sénateur de la Corse-du-Sud Nicolas Alfonsi, figurait parmi l'une des deux victimes du jour du Coronavirus, est restée longtemps officieuse. Mais en fin d'après-midi elle était, hélas, confirmée. L'ancien conseiller général et maire de Piana, à la forte personnalité qui n'a jamais manqué de dire haut et fort son sentiment sur l'évolution de la Corse et son appartenance à la gauche, avait 83 ans.

