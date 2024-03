Neige : Equipements spéciaux recommandés à Vizzavona

Les températures ont fortement chuté ce lundi matin en Corse avec des valeurs allant de 6° à Corte et jusqu’à 11° à Bastia. Les précipitations pluvieuses se sont généralisées avec une limite pluie-neige vers 1100 mètres.

Ainsi, la neige s’est invitée sur les cols routiers comme Vergio, Sorba et bien sûr le col de Vizzavona où les engins de déneigement sont entrés en action pour tenter de rendre la route au noir. Si la circulation se faisait sans difficultémajeures en début de matinée, depuis 11 heures elle a été interdite aux véhicules articulés et le niveau est passé en jaune.

Un niveau jaune qui concerne donc Vizzavona, mais aussi le col de Vergio et la station d’Ascu où les équipements spéciaux sont également devenus obligatoires. Ailleurs, ces équipements sont en revanche recommandés pour franchir les cols de Sorba et de Verde, tout comme pour le rendre aux stations d’Ese et de Ghisoni.

Les précipitations vont se poursuivre tout au long de la journée et jusqu’en milieu de nuit prochaine avec des températures de l’ordre de moins 2° sur les reliefs.

La plus grande prudence est donc recommandée.

Avant des prendre la route il est conseillé d’appeler le PC neige de la Collectivité de Corse au 09.45.46.17.12.