Ne tirez pas sur les pigeons et les tourterelles

Alertée sur des tirs d'arme de chasse, la gendarmerie de Borgo a pris en flagrant délit deux braconniers le 28 août dernier.

Sur un terrain privé, sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, les deux individus ont abattu quatre pigeons ramiers et deux tourterelles turques alors même que l'ouverture officielle de la chasse pour ces espèces n'a pas encore eu lieu.

L'arme de l'un des deux chasseurs était aussi détenue illégalement.

Les gendarmes ont donc saisi le produit de la chasse illicite et leurs fusils.

Ils sont convoqués devant la justice pour répondre de leur action.



La gendarmerie rappelle à ce propos que les chasseurs doivent respecter les règles de sécurité mais aussi la réglementation et la propriété d'autrui.