Nativité de la Vierge : voici les principales célébrations en Corse

Célébrée le 8 septembre depuis plus de douze siècles, la Nativité de la Vierge Marie est fêtée, en Corse, avec une ferveur tout particulière. Il en va ainsi depuis que A Madre Universale, a été sacrée reine de Corse en 1735.Après deux années marquées par le Covid cette année les différentes célébrations reviennent à la normale et retrouvent le même programme que celui des années précédant la pandémie.On fait le pointChaque 8 septembre, plusieurs milliers de fidèles arpentent a Scala di Santa Regina pour monter à Casamaccioli où la fête alterne animations, traditions et célébrations religieuses. Cette année après deux éditions annulées à cause de la crise sanitaire, la fiera di A Santa revient du 8 au 11 septembre . Coté religieux, le 8 septembre, jour de la nativité de la vierge, se tiendront deux messes à Casamaccioli. Une première à 8 heures, la seconde à 10 heures en présence de l’Évêque de Corse, Monseigneur Bustillo. La granitula, la célèbre procession en forme d’escargot se tiendra à midi. Le soir, un premier groupe de musique animera l’apéro à partir de 18 heures, le second la soirée à partir de 21 heures. Le vendredi et le samedi soir, d’autres groupes seront chargés d’animer les soirées. L’entrée de la foire est gratuite et les animations musicales offertes par l’association niulinca.Depuis son inauguration en 1677, à l'occasion de la nativité de la vierge Marie, l'église de Notre Dame de Lavasina accueille chaque année près de 3 000 personnes au soir du 7 septembre au soir pour prier et suivre la procession au bord de mer. Cette année, la procession mariale aura lieu à avant la messe qui sera célébrée à 21 heures par l’Évêque de Corse, Monseigneur Bustillo.Le mercredi 8 septembre plusieurs messes se succéderont à 8 heures, 9 heures, 10h30 et 18h30.A Pancheraccia la Vierge est apparue au 18 ème siècle à une petite fille perdue. Depuis ce jour, ce village est devenu un lieu de pèlerinage en Corse où A Madonna y est célébrée les 7 et 8 septembre.Le 7 à 20h30 la traditionnelle procession aux flambeaux de l'église paroissiale jusqu'au sanctuaire, une messe sera célébrée.Le 8 septembre, il y aura une messe à 10h30 et une deuxième à 16h15 célébrée par l’Évêque de Corse, Monseigneur Bustillo et chantée par I Muvrini.