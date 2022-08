A Fiera A Santa di Niolu fait son retour après deux ans d'interruption

Cela fait

p

lusieurs mois que Anna-Livia

Donat

i

, vice-présidente de « l’associu per a santa di u niolu 1830 » et la dizaine d’autres bénévoles s’activent pour faire renaître la

traditionnelle

Fiera di u

Niolu

mise en veille depuis deux ans à cause de la crise sanitaire.

C



réée en 1830, la plus ancienne foire de

Corse

a pris racine à

Casamaccioli

d’abord dans une optique

agropastorale

.

«

À

l’époque, la

f

iera a ét

é

créé à la fin de l’été par les bergers qui redescendaient de l’

impiaghjera

, transhumance d’automne.

Sur les

étals

, les artisans vendaient de tout et les villageois venaient pour y

trouver

de l’ail, des casseroles, du fromage qui restait, toute la Corse se retrouvait ici », raconte la vice-présidente de l’association.

Aujourd’hui, ce sont 90 artisans et producteurs qui se retrouvent sur le champ de foire pour vendre leur marchandise.`