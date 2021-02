National : retour en chiffres sur le début de saison du SC Bastia

D’où provient la réussite du SCB ?

Les Bastiais se sont installés depuis un bon moment dans leur fauteuil de leaders de National. Le club a occupé la première place du championnat lors de 16 journées au total, soit plus de 76% de sa saison jusqu’à présent (à la veille de la 22e journée). Et pour cause, le Sporting n’a concédé que 3 défaites durant tout l’exercice 2020-21 : 0-1 à Boulogne (J3), 2-0 contre Créteil (J10) et 2-0 face au SC Lyon (J14). Le dernier de ces revers remonte d’ailleurs au 27 novembre 2020 , faisant que les Bastiais restent sur une série folle de 7 matches d’invincibilité dont 5 victoires consécutives. A la veille de la 22ème journée, Bastia fait donc un sans-faute en 2021 pour l’instant.

Le Sporting domine aussi les débats offensivement. Le SCB dispose de la meilleure attaque de National avec 39 buts marqués au total, soit une moyenne de 1.8 buts par rencontre. Cette efficacité face aux cages adverses provient notamment de son duo d’avant-centres. Même s’ils restent à distance du leader quasi-indétrônable du classement des buteurs, le très convoité Andrew Jung de Quevilly-Rouen (avec 16 réalisations), les Bastiais Sébastien Da Silva et Anthony Robic représentent l’une des armes les plus fatales des Corses en ce début de saison. Les deux attaquants sont à l’origine de 16 des 39 buts inscrits par le Sporting en 21 journées (8 réalisations chacun). L’autre symbole de l’efficacité offensive du club vient de la rapidité : à 7 reprises les Bastiais ont trouvé le chemin des filets moins d’un quart d’heure après le coup d’envoi, dont 4 fois durant les 5 premières minutes du match.