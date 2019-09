National : le GFCA, réduit à 10, s'effondre à Pau

Pau FC -Gazelec dAjaccio s'est décliné en 5 temps vendredi soir.Premier temps : cette 17e minute et cette course de 50 m de Bansais, qui après un relais avec Bayard est retenu par le dernier défenseur ajaccien : c'est carton rouge pour Camara !Un coup dur juste après le premier quart d'heure de jeu.Le GFCA n'a pas baissé les bras mais...Deuxième temps : cinq minutes plus tard avec ce travail de Ba sur le côté gauche, qui, envoyait Sabaly dans la profondeur. Le centre qui suivait était pour Gueye. Et cela faisait 1 à 0 pour les locaux.

Sabaly, déjà animateur du troisième temps fort de la partie s'en allait, ensuite, tout en vitesse résistait au retour du dernier défenseur ajaccien puis trompait, à son tour, Balijon !

Entretemps le GFCA avait bien tenté de jouer sa carte à fond mais ce n'était pas suffisant pour parer le quatrième temps fort de la soirée (70e). Avec Gueye à la manœuvre et Ba à la conclusion.

Et à un quart d'heure de la fin Gueye sur la droite centrait pour Sabaly, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets ajaccien, pour son doublé de la soirée !

Et ça faisait 4 à 0 pour Pau.