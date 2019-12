National : frustrant match nul pour le FCBB face à Laval

Les joueurs du président Emmanuelli entamaient la rencontre comme il le fallait mettant d’emblée la pression sur le but du gardien lavallois Belon avec notamment ce corner à la 3ème minute où Bilingi plaçait une tête juste au-dessus de la transversale du gardien mayennais.

A la 13ème minute les Borgais obtenaient un bon coup-franc à l’entrée de la surface de réparation adverse à la suite d'une faute sur Odzoumo. Le tir puissant de Grimaldi était repoussé par le mur lavallois. Des visiteurs qui plaçaient bien quelques banderilles mais sans inquiéter la défense corse.

Ce sont pourtant les visiteurs qui se créaient la plus belle occasion en ce début de rencontre avec à la 21ème un tir en pivot de Robic aux 16 m qui obligeait Milosavljevic à une superbe parade

Des visiteurs qui peu à peu prenaient le match à leur compte.

Sur un contre à la 32ème Odzoumo, sur une belle ouverture de Doumbia, prenait de vitesse la défense adverse mais au moment de tirer, seul face au gardien, s’emmêlait les pinceaux et le ballon sortait en 6 m.

Plus rien ne sera à noter dans cette 1ère période. 0 – 0 à la pause.





Les Bastiais revenaient sur la pelouse plein d’envie avec dès la 48ème un joli tir de Ouadah des 25 m mais largement au-dessus de la transversale de Belon.

A la 52ème sur un corner de la droite de Grimaldi, Belon faisait une exceptionnelle parade sur une tête à bout portant de Odzoumo.

Les Lavallois subissaient le jeu des Corses, pliant mais ne rompant pas.

Sur un rush dans la surface, Odzoumo à la lutte avec trois défenseurs, s’écroulait mais l’arbitre ne bronchait pas au grand désappointement des supporters du FCBB (60ème)

Les visiteurs tardaient à réagir mais à la 68ème sur un corner de la droite, Dembelé était à deux doigts de tromper Milosavljevic en reprenant le ballon à l’entrée de la surface corse.

Puis sur un contre et sur un centre de Tre, Robic s’essayait une bicyclette mais le ballon passait à coté du montant gauche de Milosavljevic (82ème).

Sur la fin de la rencontre les Mayennais sur la fin de la sortaient de leur coquille, pourtant c’est Belon qui devait sauver son but face à Odzoumo (86ème) et sur le contre qui suivait Milosavljevic sauvait lui aussi devant Isidor (87ème).

Milosavljevic qui sortait encore le grand jeu devant Robic (89ème). Quelle fin de match !

Mais au final point de buts ! Score final 0 – 0







La réaction de J.-A. Ottaviani

«Les joueurs ont fait le match qu’on attendait d’eux. On a été plus agressifs que lors de nos dernières prestations ici. On n’a pas gagné certes, mais on aurait pu perdre sur la fin où on s’est un peu relâché. On n’a pas pris de but, c’est déjà une bonne chose, on ne prend qu’un point mais il y a eu beaucoup de satisfactions dans ce match. Il nous faudra confirmer maintenant et montrer le même visage après la trêve ».







Feuille de match

17ème journée de National 1

FC Bastia Borgo 0 - 0 Stade Lavallois (0-0)



Complexe de Borgo

Pelouse synthétique

Temps : nuageux

Spectateurs : environ 300





Arbitre centre : Anthony Ustaritz

Arbitre assistant 1 : Nicolas Durand

Arbitre assistant 2 : Yann Thenard

Avertissements : Cissé (13ème) – Tre (45ème +1) – Maah (48ème) - Latouchent (73ème) pour Laval

Doumbia (36ème) – Cros (70ème) pour le FCBB





FCBB

Milosavljevic – Bilingi – Hamdi – Ouadah – Doumbia – Cropanese – Grimaldi (c) – Kane – Odzoumo – Cros – Penneteau (Cinquini 87ème).

Entr. : J.-A. Ottaviani

Stade Lavallois

Belon – Gomis (Dembele 30ème) – Tomas – Robic – Ndiaye – Maah (Isidor 84ème) – Dembele (c) – Latouchent – Cisse – Tre – Gendrey.

Entr. : O. Frapolli.