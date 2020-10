National - Le FC Bastia-Borgo s'impose à Lyon

(Cp) le Vendredi 9 Octobre 2020 à 21:52

A la faveur de deux de Diarrassouba, en début de partie, et de Darbant dans le temps additionnel, le FC Bastia-Borgo a signé un beau et nouveau succès à l'extérieur ce vendredi soir sur la pelouse du stade Balmont du Sporting club de Lyon qui bien en infériorité numérique avait réussi à revenir à la hauteur des Corse peu après l'heure de jeu. Plus d'infos à venir