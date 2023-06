Natation : l’Acqua Synchro Bastia va devenir un centre d’accession et de formation

L’Acqua Synchro Bastia peut se féliciter d’avoir compté dans ses rangs, Lucas Valliccioni, champion d’Europe en et champion du monde solo en août 2022 en Caroline du Nord. Le club de natation synchronisé a même réussi à s’imposer au Championnat de France avec des nageuses comme Savannah Guidini ou encore Jeanne Rougerie. De bons éléments qui devaient, jusqu’à maintenant, allier l’école, la journée et natation le soir. “Grâce à ce nouveau label, nos nageurs et nageuses auront le droit de sortir de cours plus tôt, certains jours de la semaine, pour venir s’entraîner”, se réjouit Alexandra Mondoloni, entraîneuse et responsable technique du club.

Une certification utile pour les 12 jeunes athlètes avenirs inscrits à ce CAF. Un nombre encore insuffisant pour la coach de l’Acqua Synchro Bastia. “Notre volonté est d’en inscrire encore quelques-uns afin d’arriver à 20 enfants enregistrés. Ensuite, nous augmenterons ce nombre pour espérer, dans le futur, devenir un pôle”. Ce titre de pôle donnerait la possibilité aux licenciés d’intégrer l'équipe de France. Actuellement, il n’existe que quatre structures dans l'hexagone ayant ce label, Aix-en-Provence, Nantes, Strasbourg et Colomiers.



Aujourd’hui, le club de natation bastiais compte environ 150 licenciés composés majoritairement de filles, une chose que souhaite changer Alexandra Mondoloni. “Même si j’ai beaucoup de potentiel avec les filles, j’aimerais voir plus de garçons. La natation synchronisée n’est pas qu'une affaire féminine. La preuve avec Lucas Valliccioni”.



Ce samedi 24 juin 2023, le club organise un gala à partir de 19 heures à la piscine de la Carbonite à Bastia. La soirée, comme celle de la veille, va regrouper 150 enfants, dont les deux championnes de France, Savannah et Jeanne. Enfin, Alexandra Mondoloni et ses nageuses iront à Strasbourg, la semaine prochaine, pour leur dernier rendez-vous de la saison.