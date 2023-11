Natali in Aiacciu : du 2 décembre au 7 janvier la ville plonge dans la magie de Noël

Ajaccio s'apprête à revêtir ses plus beaux atours lumineux pour célébrer la 14e édition de Natali in Aiacciu du 2 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Un mois entier de festivités où la tradition et l'authenticité seront les maîtres-mots, grâce à la collaboration entre la Ville d’Ajaccio, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajacciens (CAPA), l’Office Intercommunal de Tourisme (OIT) du Pays Ajaccien, et la SPL Ametarra. "La redynamisation du centre-ville constitue l'une des priorités de notre mandature. commente Alexandre Farina, 1er adjoint, délégué au dynamisme commercial etartisanal. Il ne fait plus aucun doute que ce marché de Noël est devenu un indispensable vecteur d’attractivité durant cette période de fête tant sa fréquentation s’accroît d’année en année ; fréquentation qui se répercute de fait dans tous les commerces du centre-ville. Cet événement est l’occasion de mettre en lumière la vitalité et l’excellence des savoir-faire du Pays ajaccien."Une vitalité qui prendra dorme dès le 2 décembre sur la place De Gaulle qui se transformera en un village de Noël enchanteur. Le Marcatu, ses chalets, la grande patinoire et les nombreuses animations créeront une ambiance conviviale où la production artisanale et gourmande locale sera à l'honneur. Près de 80 exposants partageront leurs savoir-faire, offrant une diversité de produits allant des décorations aux bijoux, en passant par les vêtements, la coutellerie, les savons, les cosmétiques, les confiseries, les produits de la mer, la charcuterie, les chocolats, l'épicerie fine, la rôtisserie, et bien d'autres. "A travers cet événement tant attendu, nous sommes fiers aujourd’hui de proposer un rendez-vous de qualité. A notre arrivée aux responsabilités, nous avions pris l’engagement de créer un marché de Noël de référence à Ajaccio. Aujourd’hui, c’est chose faite !" commente Christophe Mondoloni, adjoint aux festivités, à l’identité ajaccienne et à la langue corse qui tient à féliciter l’investissement sans faille des équipes du pôle événementiel de la Ville.Parmi les temps forts de Natali in Aiacciu, la venue du Père Noël dans sa nouvelle demeure, une véritable petite maison où il accueillera les enfants dès le 2 décembre. Outre la traditionnelle photo-souvenir, il fera découvrir aux plus petits la magnifique décoration préparée pour l'occasion.À ne pas manquer également, la grande parade de Noël du dimanche 10 décembre à partir de 15 heures. Partant de la place Abbatucci et remontant le cours Napoléon jusqu’à la couronne du Diamant, le Père Noël défilera à bord de son traîneau, accompagné de ses lutins et de plus de 70 artistes assurant l'animation de cet événement tant attendu par les familles.Le Village de Noël proposera également de nombreuses activités ludiques et sportives pour tous les âges, incluant une patinoire, un parcours accrobranche, un nouveau manège du Petit train, un trampoline géant, une balançoire pousse-pousse, une boîte à boules, une chasse au trésor, et des ateliers créatifs à la Citadelle. De quoi satisfaire toutes les envies !À souligner, l'incontournable spectacle programmé à l'Espace Diamant qui mettra en lumière un grand classique : le conte musical Casse-noisette. La fête foraine, sur la place Miot, réserve également de nouvelles surprises.Les noctambules pourront prolonger la magie jusqu'à 22h les vendredis et jusqu'à minuit les samedis, avec une programmation éclectique assurée par plusieurs groupes musicaux. Pour les gourmands, l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays Ajaccien organisera l’événement Cucina pà Natali, des ateliers cuisine animés par les meilleurs chefs ajacciens.Enfin, le tant attendu City Trail de la Ville d’Ajaccio, organisé depuis 7 ans, aura lieu le 23 décembre. Les 1500 coureurs parcourront 9,5 km en centre-ville, avec une nouveauté cette année : la montée des escaliers du chemin de l’Alivettu. Tous les bénéfices de l'événement seront reversés aux associations Inseme, la Marie Do, Sogni Zitellini, et Tous pour Chacun, dans un élan de solidarité typique de la période des fêtes.