"Natale hè Amore" : A Bastia, i Fuletti de Citàdell'Anima révèlent le secret de Noël

Ces adorables « Fuletti » sont l'œuvre du groupe d'artistes amateurs Citàdell'Anima, déjà à l'origine de plusieurs projets pour enfants. Anaïs Gaggeri, l'une des artistes de l'association basée boulevard Auguste Gaudin à Bastia, explique : « Notre groupe mandate des intermittents du spectacle pour encadrer des artistes amateurs. L'idée est de créer des spectacles avec ou pour des enfants, et nous intervenons régulièrement dans les écoles car les enseignants sont demandeurs ».

Après un premier projet explorant les langues étrangères à travers des comptines, Citàdell'Anima présente « Natale hè Amore », un mini-spectacle musical itinérant, produit par Flip Flap. Il se déplace sur demande mais sera également en résidence au théâtre San Angelo les 18 et 19 décembre. Le 19 décembre, quatre représentations seront proposées au public scolaire. Le texte est signé Sonia Moretti, les chansons de Michè Paoli, et la musique et les arrangements sont assurés par Anaïs Gaggeri. « Ce petit format est une façon ludique et festive de faire découvrir l'univers musical aux enfants. Le programme chanté est entièrement en langue corse, composé de créations originales, certaines inédites », souligne la réalisatrice.

Sur scène, trois lutins facétieux animent ce récit musical : Musa Fiucchetta (Anaïs Gaggeri), Musu Pinellu (Sacha Duvigneau) et Musu Manghjusca (Andria Aïtelli). Et quel est le mystère qu'ils révèlent ? « Les "I Fuletti" sont engagés par le Père Noël pour transmettre un message très important aux enfants sur l’esprit de Noël », dévoile Anaïs du bout des lèvres. Un spectacle charmant d'environ 35 minutes, joué, chanté et mis en musique (violon, flûte, guitare, percussions) par ces trois compères artistes de talent, le tout dans un décor de circonstance.

« Si le spectacle s'adresse à un public de 3 à 9 ans, nous nous adaptons également pour les collégiens ». La magie de Noël commence dès aujourd'hui avec « Natale hè Amore ». « I Fuletti » promettent une aventure festive et éducative pour les petits et les grands, transportant le public dans l'esprit chaleureux de la saison des fêtes.