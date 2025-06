Nanette Maupertuis : « L’Assemblea di i Zitelli est un véritable apprentissage du vivre-ensemble »

« Le 11 juin dernier, je me tenais à ce même pupitre face à une soixantaine d’enfants âgés de 8 à 12 ans venant de toute la Corse. Da Prupià à Bastia, passendu pè Corti, Belgudè, A Ghisunaccia, Aiacciu, Merusaglia, emu passatu una stonda allegra è piena di vita cume solu i zitelli sanu fà ! ». La présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis, a consacré la quasi-totalité de son discours d’ouverture de la session des 26 et 27 juin à l’Assemblée des enfants qui s’est tenue dans l’hémicycle et qui a nécessité près d’un an de préparation. « Cela m’a réconciliée, je dois dire, avec notre réalité, souvent pesante », avoue-t-elle, exprimant le plaisir et la joie qu’elle a eus à accueillir ces jeunes générations. « Enlisés que nous sommes dans nos enjeux et préoccupations quotidiens ou de plus long terme, nous en oublions parfois l’essentiel, l’essentiel que les enfants eux savent chérir et exprimer ! Leur fraicheur et leur spontanéité ne font d’ailleurs pas moins d’eux des citoyens en devenir, aguerris et forts dans leurs convictions ». Elle estime que l’Assemblea di i Zitelli est « un véritable apprentissage du vivre-ensemble, du sens des institutions et une occasion unique pour des enfants de toucher du doigt les règles de notre fonctionnement et les principes qui régissent la vie démocratique de notre pays ». Avant d’annoncer qu’une « suite concrète » sera donnée au travail des enfants à travers la présentation d’une de leurs motions, celle relative au rythme scolaire, qui sera débattue vendredi en fin de session.



Une génération avertie

La présidente Maupertuis insiste également sur « l’extrême richesse du contenu » développé au cours de ces travaux, menés pendant plusieurs mois au sein des établissements. Les enfants ont abordé des sujets variés : du harcèlement en milieu scolaire, à la qualité de vie à l’école, de l’usage du corse à l’école et dans la société, du gaspillage de l’eau ou des denrées alimentaires, ou encore l’aménagement durable du territoire. Des sujets du quotidien, qui interrogent aussi l’avenir, commente in lingua nustrale la présidente : « I zitellucci corsi ci parlanu di a so vita, quella di tutti i ghjorni è po’ quella sunniata. St’Assemblea di i Zitelli ci face ancu capisce e sfide maiò chì s’approntanu pè dumane. Ch’elli campanu in paese ò in cità, ch’elli parlanu corsu ò no... I zitelli anu assai interrugazione annant’à a u nostru avvene ». Elle plaide aussi l’importance de transmettre aux générations futures la mémoire, l’histoire et les racines du peuple corse. « Allora senza ghjudicà sti zitellucci, vuleria veramente dumandà vi à tutti un sforzu. Pensate una stundetta à ciò chì sarà st’isula quandu e generazione à vene ùn averanu più a memoria di l’antichi è ancu di a storia più vicina, a spartera di una storia cumune, u sensu di ciò chì s’hè passatu quì dapoi à l’annate 60/70 ! Ste zitellucce è sti zitellucci, l’aghju detta, sò assai putenti postu chi, incù e revoluzione tecnologiche anu pussibilità tamante in stu mondu diventatu senza limita ! ».



Des racines et des ailes

Ces racines, « le sens de ce que nous sommes » sont, selon Nanette Maupertuis, aujourd’hui en danger, parce qu’affirme-t-elle, les adultes, qui doivent les transmettre, ne sont pas collectivement à la hauteur. « Un proverbe juif dit qu’on ne peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes. U mondu d’oghje face in furia à dà li ale, mà simu solu noi, adulti d’oghje, à pudè li trasmette e nostre radiche, u sensu di ciò chì simu ! È a vi dicu oghje franca è chjara, mi pare chì qui ùn ci simu micca ! Ùn ci simu micca a livellu cullettivu, è forse ùn ci simu micca à livellu individuale ! ». Dans le même sens, elle ajoute sa voix au tollé général suscité dans l’île par un courrier du président des Conseils des parents d’élèves de Corse-du-Sud (FCPE 2A) adressé à la ministre de l’Education et qui s’oppose à la généralisation de l’enseignement bilingue. « In un paese, induve elli ghjunghjenu ogni annu 4000 persone, induve un raprisentante di a FCPE si permette d’attaccà di modu sfacciatu a nostra lingua, induve in certi loghi a ghjente ùn capisce mancu più e casate corse, vi vogliu dì chì ciò chì si ghjoca quì, veramente, ùn hè micca solu una questione di gestisce cumpetenze è piglià decisione pè oghje è dumane. Mà emu bisognu tutti inseme di fà un saltu qualitativu maiò pè travaglià nantu à sughjetti di primura è offre à e nove generazione a pussibilità d’esse è di campà corsu ».



Recréer du lien

La présidente de l’Assemblée de Corse s’inquiète des changements en œuvre dans la société corse, générés par les flux des nouveaux arrivants, et demande aux élus d’agir : « La lucidité voudrait que nous tous nous rendions compte qu’en dehors de cet hémicycle, les choses changent très vite, à une vitesse déconcertante qui pose les conditions d’un gap générationnel qui sera difficile à résorber tant nous manquerons de moyens pour recréer du liant. Et c’est de liant dont il s’agit quand il s’agit du corse ». Pour elle, la langue corse n’est pas seulement une langue, mais un mode de vie : « Sta lingua ùn hè micca solu una lingua, ghjè un modu di sprimà u nostru esse à u mondu, ghjè una capacità di ramentà tempi andati è deve anche esse un mezu di cumunicà è valurizzà a nostra cultura, i nostri sapè fà indè stu mondu ». Elle prône la mise en place de politiques publiques déterminées dans les domaines linguistiques, fonciers et culturels : « Allora, per sti zitelli ch’emu u duvere d’accumpagnà cù generosità, è per sta lingua chì deve firmà u nostru primu mezu pè fà populu è sucetà, ghjè ora di purtà pulitiche pubbliche attive è d’attaccu indè u duminiu linguisticu, fundiariu è culturale. Sò què i nostri scopi strategichi, è saranu quelli di sti zitellucci dopu à noi ! ». Avant de conclure qu’il faut œuvrer pour les générations futures : « Chì quelli chì guvernanu oghje pigliessinu e so respunsabilità pè creà e condizione di un avvene più dolce, è chì i zitelli di Gaza abbianu anch’elli, fora di e so radiche, a pussibilità di inventà u so avvene, è di stende anch’elli e so ale ! ».