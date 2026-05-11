Nancy R.Lange, poétesse québécoise, en résidence en Corse durant ce mois de mai

Nancy R.Lange est une poétesse reconnue qui a signé de nombreux ouvrages dont : « Le manteau de Freya » (éditions de la Pleine lune) « Les Cantiques de l’eau » (Marcel Broquet éditeur), « Trajectoires/ Traduire les lieux » (Éditions de la Grenouillère), « Par la fenêtre » (Écrits des Forges éditeur), ….Présente au sein de nombreuses anthologies, elle est, par ailleurs titulaire de plusieurs distinctions littéraires, « Grand prix littéraires Le Nord » (2013), « Prix de la chronique littéraire » (2017), et a été plusieurs fois boursière du Conseil des Arts et Lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada.





Elle a effectué plusieurs tournées en France, en Islande, en Suède, au Chili, au Mexique, au Japon et au Canada. Membre du Parlement des Écrivaines francophones et de l’Union des Écrivains et Écrivaines du Québec et du PEN-Québec, Nancy R.Lange est la fondatrice et la directrice du mouvement R.A.P.P.E.L.et la directrice de la revue « Femmes de parole » dont elle a, avec la complicité de A Casa di a Puisia, réalisé un numéro spécial consacré aux échanges entre poétesses corses et québécoises qu’elle présentera à cette occasion. Les poétesses corses s’étant prêtées à cet échange sont : Lucie Santucci, Sylvie E. Saliceti, Carine Adolfini, Danièle Maoudj, Angèle Paoli et Sonia Moretti.





Des rencontres avec le public insulaire et les scolaires ont déjà eu lieu le 5 mai au Café littéraire « Tourner les pages » à Ajaccio, le 7 à l’École Forcioli Conte à Ajaccio, le 11 à l’École Calacuccia et le 12/05 à la Bibliothèque de Luri

Les prochains RDV

13 mai : 18h Bibliothèque patrimoniale de Bastia

15 mai : 16h à la Casa Meridiana Calacuccia

22 mai : 15h à la Médiathèque Petreto-Bicchisano

23 mai : 16h à la Bibliothèque d’Olmeto

