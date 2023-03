N2 de Roller Derby - Rolling Castagne de Bastia : un bon bilan à Avignon

« On débute notre 1er match contre les Pires Rates de Marseille par un coup du sort », explique Marie-Pierre Samani, créatrice du club. « D’entrée de jeu on perd notre jammeuse, Polly rocket, sur blessure. Cela nous a donné un coup de massue sur la tête et le moral en a pris un coup. Le physique en a pris aussi un coup, car on a dû tourner à deux jammeuses au lieu de 3 ». Mais Marie-Pierre, pardon Maria Caillasse, a su remotiver les troupes et après un début de mi-temps assez compliqué, menées au score, les Bastiaises ont trouvé les ressources pour remonter au score et s’imposer 149- 113 !





Le second match de la journée de samedi les opposait aux Block Busters de Montpellier. « On a enchaîné ce 2e match avec beaucoup de fatigue dans les jambes. Le match a été très équilibré, les deux équipes étant du même acabit. Un match longtemps indécis dans lequel on a pris énormément de plaisir à jouer. C’est là qu’on a perçu notre évolution d’avec le plateau de la 1re journée. Le travail entre ces deux journées a vraiment payé. On s’est finalement imposées sur la fin 134- 120 » .





Ce dimanche, gros morceau pour les Corses : les Rabbit Skulls d’Avignon, devant leur public. « On s’attendait à un match très difficile, car c’est une équipe de haut niveau à l’instar d’Aix que nous avions affrontée lors de la 1re journée. Notre but était de tenter des choses, travailler des stratégies, et surtout prendre du plaisir avec un petit défi en prime : mettre au moins 50 points et gêner au maximum nos adversaires. Si côté résultat il n’y a pas eu de miracle, nous avons marqué 63 points. Score final 386/63.

Le bilan est excellent pour cette seconde et dernière étape avec deux victoires et une défaite. Bémol la blessure de Polly Rocket. Encore une fois, nous rentrons des étoiles plein les yeux de toutes ces belles rencontres tant sportives qu'humaines et nous félicitons les 5 autres équipes qui n'ont vraiment rien lâché et les remercions pour leurs nombreux encouragements dans le public, c'est aussi ça la beauté du derby ».

À l’issue de cette 2e journée de la Poule 8, les Bones Breakers de Nîmes avec 5 victoires joueront les play-offs pour l'accession en N1.





Pour cette 1re année de compétition, nos Corses ont été à la hauteur, une saison porteuse de beaucoup d’espoirs. « Nous rentrons sur notre île motivées et soudées comme jamais », conclut Marie-Pierre Samani.