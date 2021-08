Musique : "Vogliu canta" le 7ème album du groupe Missaghju

Le groupe Missaghju est né en 1992. Il prend ses racines dans la passion partagée par ses créateurs pour la musique, le chant et en particulier, le chant traditionnel Corse.Au fil du temps et des années, avec l’esprit d’ouverture et d’envie de faire connaître la Corse au-delà de ses frontières qui l’anime, le groupe a rassemblé de nouvelles voix et de nouveaux instruments.Aujourd’hui, Missaghju est une formation ayant pour intime conviction de représenter la Corse en Corse et dans le monde entier. Il est caractérisé par la puissance vocale des chanteurs, la douceur des guitares acoustiques. Entre chants polyphoniques purement traditionnels et compositions personnelles plus modernes, se mêlent ambiances latines, mélancoliques, parfois jazzy, marquant ainsi le contraste et l’esprit d’ouverture du groupe. Le nouvel opus* qui sort ce 2 août comprend 10 chansons écrites et composées par Alain Gherardi et une 11, « I mulini di u mo core», adaptation en corse des «Moulins de mon cœur» de Michel Legrand.Le groupe est composé aujourd’hui de :: Fondateur du groupe, guitariste et chanteur principal qui signe la plupart des musiques et textes.: acteur important dans le paysage artistique Corse, il a milité activement avec Petru Guelfucci à l’introduction de la Paghjella au patrimoine mondial de l’Unesco. Il enseigne la polyphonie dans toute la Corse, tout au long de L’année.: Ancien du groupe I Liceani et d’Isula, c’est un passionné de chants Corses depuis son plus jeune âge.: un passionné lui aussi du Chant Polyphonique Corse.Ancien du conservatoire de Marseille et de Bastia, sa tessiture vocale ronde et posée hypnotise dès les premières notes.: Violoniste de formation elle a tout d’abord intégré un orchestre de chambre situé dans le Var, puis le Trio/Quatuor Accord’Azur. Installée en Corse du Sud depuis 2011, elle enseigne la formation musicale, le violon et l’alto tout en continuant les déplacements sur le continent pour des concerts. Elle accompagne Missaghju pour la plupart de ses concerts.: Violoniste professionnelle elle joue sur 3 violons : classique, électro-acoustique et électrique en fonction des répertoires et styles de musique demandés.Elle fait partie du Groupe MIssaghju depuis 2015.--/-* Vogliu canta est disponible au format CD ou USB