CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Ghjuvan-Petru Pieri 04/03/2026 Municipales à Bastia -Sacha Bastelica présente sa liste « Una via per Bastia – Via citadina » 01/03/2026 Ajaccio : Femmes Solidaires organise des groupes de parole pour les femmes victimes de violences conjugales 01/03/2026 Soirée caritative au Domaine de Murtoli le 25 avril au profit de l’Association Arc-en-Ciel 01/03/2026

Musicales de Bastia,la 38ème édition du 4 au 7 juin 2026


Philippe Jammes le Dimanche 1 Mars 2026 à 13:49

Ce jeudi 26 février, les organisateurs des Musicales de Bastia ont présenté l’édition 2026 qui se déroulera du 4 au 7 juin. Parmi les têtes d’affiche : Barbara Butch et Solann ou encore des artistes locaux comme la balanine Carla Paoli qui a conclu la présentation par un beau Showcase hier soir dans les salons de l'hôtel Central.



Du 4 au 7 juin 2026 : 38ème édition des Musicales de Bastia
Du 4 au 7 juin 2026 : 38ème édition des Musicales de Bastia

« La programmation de cette 38e édition est ambitieuse, populaire, inclusive et engagée » souligne Thibault Luciani, président des Musicales de Bastia. «Notre association s’inscrit pleinement dans la dynamique positive impulsée en 2023 par sa nouvelle direction, tout en capitalisant sur des progrès significatifs en termes de fréquentation, de qualité d’accueil, et de richesse de la proposition culturelle. Ainsi nous proposerons un programme dense, varié, bâti autour d’un réseau partenarial insulaire puissant et structurant ».


Comme l’an passé la manifestation se déclinera en deux axes majeurs : Une programmation « Main Stage » qui se veut une véritable vitrine de la création insulaire et de l’émergence professionnelle, et « Vagues Sonores », constitué d’un cycle de conférences, plus étoffé qu’en 2025, et de concerts-rencontres gratuits. « Nous réaffirmons notre volonté de nous positionner comme le plus petit dénominateur commun des forces culturelles de l'île, autour d’un festival où l'exigence artistique rencontre l'engagement citoyen pour offrir, à toutes et à tous, un moment de partage et fédérateur » commente Thibault Luciani.


Les concerts
L’édition 2026 débutera la jeudi 4 juin à 20 heures avec sur la scène de l’Alb’Oru Jess et Barbara Butch.
« Jess est une artiste singulière, imprégnée des riches cultures siciliennes et roumaines, qui se fondent harmonieusement dans sa musique » explique Thibault Luciani. Jess est une autodidacte qui forge son propre chemin musical, guidée par un cœur tendre et des passions éclectiques avec un univers musical étendu : funk, house, électronique... Sur scène elle propose des sets vibrants, sensibles et toujours dansants.


Barbara Butch, DJ et productrice parisienne, est une figure incontournable qui électrise les foules depuis les années 2000. « En 2024, elle a marqué l’histoire lors de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris sur la passerelle Debilly aux côtés de Philippe Katerine, devenant un symbole mondial d'unité et d'acceptation » nous la présentent les organisateurs.


Le lendemain, vendredi 5 juin, lors d’une soirée entièrement gratuite pour le public, Les Musicales s’associeront à K’Scolta et Le RéZo, deux partenaires culturels, pour valoriser la création insulaire. En amont de la manifestation une sélection de 3 à 4 artistes émergents sera opérée via un appel à candidatures ouvert aux projets musicaux ambitieux. « L’objectif est de leur permettre de se confronter à la scène dans des conditions d’accueil et techniques professionnelles ». Chaque artiste sélectionné bénéficiera d’un accompagnement spécifique, d’une aide à la résidence et d’une aide à la programmation.


Samedi 6 juin, sur Solann. Auteure, compositrice, interprète, elle avait sorti en 2025 son premier album intitulé « Si on sombre ce sera beau ». Son titre « Rome » était devenu single d'or et avait remporté la Victoire de la musique catégorie révélation féminine. Un deuxième album suit en fin d’année. Son style musical mélange néofolk et paroles incisives. Ses chansons abordent des thèmes tels que le féminisme, le rapport au corps, le monde de la nuit, la lutte des classes et les défis de la féminité.
Ce même soir à 20h30 : Carla Paoli. Autrice, compositrice et interprète originaire de Balagne, Carla Paoli s’inscrit dans la lignée de voix telles que Pomme ou même Solann. L’été dernier, elle avait sorti ses premiers singles : « Que toi » et « Emo » et avait remporté le prix de l’artiste émergente aux K’Scolta Music Awards.
Cette 38e édition des Musicales de Bastia se clôturera le dimanche 7 juin à 17h au théâtre de verdure de l’Alb’Oru. « Ce final sera pensé comme un véritable temps de convivialité clôturant l'édition sur une note résolument populaire et festive » souligne Thibault Luciani.
 

Les vagues sonores

La balanine Carla Paoli
La balanine Carla Paoli
Ces actions gratuites se déclinent autour de deux axes : Des concerts-rencontres organisés hors du Centre Culturel Alb’Oru, dans des lieux de vie tels A Casa di l’Anziani, L’Arnia, Les Restos du Cœur, l’ EHPAD A Casa Serena à San Martino di Lota.
Deuxième axe, des conférences à A Casa di e Scenze et à l’Alb’Oru sur de nombreuses thématiques autour de la musique, des enjeux majeurs du spectacle vivant contemporain, la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, les démarches écologiques liées à la production événementielle.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos