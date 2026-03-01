Musicales de Bastia,la 38ème édition du 4 au 7 juin 2026

Ces actions gratuites se déclinent autour de deux axes : Des concerts-rencontres organisés hors du Centre Culturel Alb’Oru, dans des lieux de vie tels A Casa di l’Anziani, L’Arnia, Les Restos du Cœur, l’ EHPAD A Casa Serena à San Martino di Lota.

Deuxième axe, des conférences à A Casa di e Scenze et à l’Alb’Oru sur de nombreuses thématiques autour de la musique, des enjeux majeurs du spectacle vivant contemporain, la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, les démarches écologiques liées à la production événementielle.