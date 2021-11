Musicales de Bastia : Soledonna et Paloma Pradal sur scène ce vendredi

Depuis le début des années 90, le trio Soledonna chante la Corse et en célèbre l’âme. Le trio chantant des polyphonies, fraîchement accueilli par les chanteurs insulaires au début, fait depuis partie du paysage culturel corse. Soledonna est composé de Patrizia Gattaceca, Lydia et Patrizia Poli. En 1992, elles faisaient l’ouverture des JO d’Albertville. En 1998 elles ont été récompensées du Grand Prix de la Sacem. Pour cette édition 2021 des Musicales, en plus de leur répertoire, elles ont choisi de célébrer de grands artistes aujourd’hui disparus qui ont parfois foulé la scène du festival comme Nildà Fernandez, Claude Nougaro, Cesaria Evora, Manu Dibango ou Ferré. Inédit, elles seront accompagnées par le virtuose Pascal Arroyo, à la basse ou au piano.





Suivra sur la scène, Paloma Pradal quartet. Née d’une mère gitane et d’un père artiste espagnol reconnu, Paloma Pradal porte au plus profond d’elle-même toute la richesse et la diversité de la culture hispanique. Son 1er album Rabia est un condensé de son héritage familial, de ses rencontres et de ses multiples collaborations aussi variées qu’inattendues. Avec son quartet elle explore dans son nouvel opus ses propres compositions autour de l’Afrique, du jazz et de divers courants de musique qui l’ont influencée, mais toujours avec l’âme gitane. Une belle soirée en perspective.