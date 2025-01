Musanostra lance ses rencontres littéraires : débats, partages et découvertes à Bastia

L’association Musanostra donne le coup d’envoi de ses « Rencontres de Musanostra » avec un café littéraire qui se tiendra le vendredi 24 janvier à 18 h 30, au siège de l’association, place Vattelapesca, à Bastia. Une première rencontre pour démarrer cette série d’événements qui se poursuivra tout au long du mois de janvier, placée sous le signe de la littérature et des échanges intellectuels.



Le thème central de ces rencontres ? « Quelles seront les révélations littéraires de 2025 ? » Un temps de réflexion sur les romans à venir, les coups de cœur littéraires et un regard porté sur la place des écrits insulaires dans le paysage culturel contemporain. Selon Marie-France Bereni Canazzi, coordinatrice de l’association, « les discussions autour des œuvres permettent de confronter des points de vue, d’approfondir des thèmes abordés dans les livres, d’éveiller la pensée critique ».



Ces événements sont également pensés comme un véritable lieu d’échange intergénérationnel, renforçant les liens sociaux autour d’une culture vivante et populaire. L’initiative bénéficie du soutien de la ville de Bastia et de la collectivité de Corse, qui participent activement à l’animation de ce programme culturel.



Le café littéraire du 24 janvier ne sera que le début d’une série de rendez-vous. Le vendredi 31 janvier, à 19 heures, l’association Musanostra, en partenariat avec l’Université de Corse, invite les amateurs de littérature à retrouver l’écrivain catalan Joan-Lluis Lluis pour une rencontre autour de la traduction en français de son roman Junil. L’auteur sera en conversation avec Kevin Petroni, docteur à l’Université de Corse, et en présence de l’écrivain Jean-François Roseau. Ce rendez-vous mettra en lumière la dynamique culturelle entre les langues et permettra de créer un dialogue riche entre auteurs, experts et passionnés de littérature.



Les rencontres se poursuivront au cinéma avec un « Salon littéraire » le 7 février, au cœur du Festival du Film Italien de Bastia, où Jean Gili, spécialiste du cinéma italien et historien, présentera son dernier ouvrage sur Vittorio De Sica. L’entrée est libre pour cet événement qui enrichira la programmation culturelle du mois de février.



Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’association à l’adresse musafestivals@gmail.com ou au 06 10 93 15 11.