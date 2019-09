Municipales de Bastia : Le MCD soutient la démarche initiée par Sébastien de Casalta

"Le Mouvement Corse Démocrate s’est réuni en assemblée générale pour examiner la situation politique et décider de la stratégie du mouvement pour l’élection municipale de BASTIA.

Après un large tour d’horizon, les militants et sympathisants ont réaffirmé leurs objectifs, à savoir rassembler autour d’un projet ambitieux et de valeurs communes afin d’offrir aux Bastiais l’alternance politique à laquelle une majorité d’entre eux aspire.



Le MCD a analysé l’ensemble des prises de positions et notamment la déclaration de candidature de Jean Sébastien de Casalta avec la proposition de rassemblement et d’ouverture qui est la sienne ;



Le mouvement a pris acte des soutiens que cette candidature a recueillis auprès des autres forces politiques et personnalités de la Gauche bastiaise ;



Il a également considéré les échos positifs et l’espoir qu’elle suscite auprès des Bastiais.



Le MCD se reconnaît dans la démarche ainsi initiée et, à l’unanimité, décide de la soutenir et d’y contribuer en souhaitant que d’autres forces politiques et personnalités viennent l'enrichir et la confronter."