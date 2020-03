Municipales à Conca : Guy Profizi a présenté sa liste

Le candidat a aussi multiplié les rencontres avec administrations et institutionnels ayant un lien direct avec son programme. "Nous avons ainsi été reçus par le Président et le Directeur du Parc Naturel Régional de la Corse, le Président de l’Office Foncier de la Corse, le président du Comité de Massifs. Nous avons aussi noué des contacts avec l’Office HLM ainsi que la Caisse d’Epargne, principal organisme prêteur de la commune. Ces démarches se sont avérées fructueuses et constructives."

"Ces rencontres - conclue Guy Profizi - jamais réalisées auparavant, inexploitées jusqu’alors, nous ont confortés dans la conviction que notre projet est pleinement réalisable."



Initialement prévu comme un rendez-vous festif et convivial, la présentation de la liste "a eu lieu plus sobrement et pour diverses raisons à la salle de fêtes de Conca où Guy Profizi a officialisé les 11 noms qui avec lui "changeront le visage de Conca et le sortiront de l'isolement".L' ancien enseignant à la retraite, qui ne s'est jamais éloigné de son village où il a été président du comité des Fêtes, a ensuite détaillé sa profession de fois, son programme et les projets qu'il porte avec les femmes et les hommes de sa liste qui "incarnent le Conca de demain" et qui ont choisi de s'engager pour redynamiser ce village "à l'agonie" et dont "la mauvaise gestion , dans tous les domaines, est maintenant reconnue."Pendant son discours Guy Profizi a appelé en cause le maire sortant François Mosconi, en poste depuis 1977 et qui brigue un 8e mandat, qui "malgré ses dires et écrits" il s'est fait reprendre par l'ancienne Préfète de région qui lui a imposé " notamment un retour à l’équilibre du budget communal par une augmentation brutale de l’impôt local (cf. arrêté préfectoral du 27 août 2019).""Aujourd’hui - a continué le candidat - nous avons multiplié les rencontres pour confronter nos idées à la réalité du terrain." Avec plus de 10 réunions l'essuie avec "l'envie de faire" a pris conscience des préoccupations des habitants de Conca, de leurs inquiétudes liées notamment à la propreté, la sécurité, la petite enfance mais aussi de leurs propositions pour l’animation du village, etc. "Nous en avons pris bonne note et notre projet s’en trouve enrichi."