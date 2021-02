Municipales à Bastia : Pierre Savelli fera-il appel ?

​Le premier magistrat de la ville revient aussi sur la décision du tribunal administratif de sanctionner ses comptes de campagne à cause de deux courriers envoyés par l’ancienne présidente de l'OPH de la collectivité de Corse à ses locataires : "Les motifs retenus par le juge font état de courriers envoyés par l’ancienne présidente de l’Office public de l’habitat de Corse, constitutifs, d'après le jugement, d’une promotion publicitaire pour notre liste. Comme le souligne le juge, ces courriers ont été envoyés indépendamment de ma volonté, de celle de mon équipe de campagne comme de celle de mes colistiers et de mes proches. "

Le Tribunal administratif de Bastia a validé ce vendredi 5 février les élections municipales des 15 mars et28 juin 2020 à Bastia. "Si nous pouvons collectivement nous réjouir d’une telle décision - indique le maire de Bastia dans un communiqué -Le conseil municipal de Bastia se trouve ainsi privé d’un jeune élu travailleur, militant de toujours, attaché à sa ville et à la vie de son quartier, Lupinu. Au nom de notre liste et denotre majorité, je lui adresse tout mon amical soutien."Je me réunirai dans les prochains jours avec l’ensemble de mes colistiers et des forces politiques de notre majorité afin de déterminer des suites que nous pourrons éventuellement donner à cette décision." indique le maire.