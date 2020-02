Municipales à Ajaccio : les propositions des candidats pour renforcer l’attractivité touristique

Pour Michel Ciccada - Ras le bol il faut developer une politique commune des prix "tous les restaurants se mettent dans le même prix parce quel y a des prix très chers". Le candidat propose aussi de developper le port "A Bastia ils avaient A, B, C, D, E et F et nous on avait juste cette porte là. On n’est pas équipés. Il faut agrandit le port."