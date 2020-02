Municipales : Paul-Félix Benedetti dévoile la liste " Bastia in core "

Sous un immense soleil, c'est sur le Vieux port de Bastia que Paul-Félix Benedetti a décidé ce samedi 15 février, de présenter les noms des personnes qui l'accompagneront dans l'aventure des municipales 2020. Le chef de file de "Core in Fronte" et leader indépendantiste, se présente pour la deuxième fois à la mairie de Bastia.

En 2001, sa liste avait recueilli 4% des suffrages. Aux territoriales de 2015, il avait rassemblé 2,58% des voix.sur sa liste. Deux ans plus tard, aux mêmes élections il avait obtenu obtenu 7%.

"Bastia in core" est la troisième liste nationaliste en lice à Bastia avec celle présentée par Corsica Libera et le PNC, et celle menée par le maire sortant, Pierre Savelli.



"Un combat politique pour la ville"

Mais pour Paul-Félix Benedetti, ce qui fait la force de son équipe, c'est une "une forte cohésion avec des personnes de conviction, qui se retrouvent dans de vraies valeurs de proximité". Il qualifie d'ailleurs ses colistiers de " bénévoles au service de Bastia dont l'altruisme est inégalé".

Plus qu'une campagne électorale, pour l'ingénieur de formation "c'est un combat politique qu'il faut mener tous ensemble pour remettre la ville sur le droit chemin."