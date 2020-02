Municipales : François-Tencrède Sisti mène la liste "U Petrosu dumane"

"Ce qui fera la force de notre commune sera la volonté collective de renouer avec nos valeurs ancestrales. La mairie se doit d'être une plateforme démocratique d'échanges où chacun pourra s'exprimer dans l'intérêt de tous.

"C'est pour promouvoir et défendre ces valeurs, qui font notre identité, que j'ai décidé de constituer une équipe de femmes et d'hommes compétents et intègres afin de nous présenter à l'élection municipale."

En quelques mots, sous le soleil éclatant d'U Petrosu, François-Tencrède Sisti a défini, récemment, ce que sera sa démarche lors de la prochaine consultation électorale.



A ses côtés Anthony Sisti acquiesce.

"Il faut comprendre que nous représentons une liste d 'ouverture fondée sur l'alliance d'opinions politiques diverses. François n'est pas un dirigeant, mais notre leader, un décideur au sein d'une équipe engagée et soudée. Chacun de nous a été sollicité selon ses compétences, sa disponibilité, sa présence, son engagement, son honnêteté."

Lui a souhaité s'engager "pour l'intérêt commun" en sa qualité d'ingénieur "au service de la commune dans le cadre des travaux "de l'industrie, des technologies et de l'urbanisme".



"Pour moi le respect de la loi et de l'orthodoxie financière sont les premiers garants de la démocratie communale" soutient, dans la foulée, Jean-Laurent Santoni qui prévient : "je veillerai à ce que les droits de chacun soient respectés sans oublier que chacun a également des devoirs."



Nelly Zanetti-Girardot s'est pour sa part attardée sur la Santé et le secours à la personne.

"C'est une priorité qu'il s'agisse d'urgence, de santé en général et de maintien à domicile des personnes vieillissantes en particulier" souligne t-elle.

Sur ce plan elle estime qu'il conviendra d'engager des actions efficaces parce que la commune, éloignée des casernes de pompiers"doit pouvoir offrir un poste de secours avancé communal ou intercommunal et permettre les évacuation sanitaires sécurisées par l'aménagement d'hélisurfaces.

La commune située dans un véritable désert médical souhaite la mise en réseau coordonnée des professionnels médicaux et les servies numériques de l'e-santé qui concourent au bien être et au bien vivre de la personne âgée fragile ou dépendante".





"J'ai été séduite par les idées, les convictions, l'enthousiasme, l'énergie , la vision d'un autre Petrosu proposé par François-Tencrède Sisti" complète Marie-Ange Tiberi. "Un autre point important : il n'y a pas d'étiquette politique. En ce qui me concerne, je ne m'inscris pas dans une démarche politico-politicienne. Je suis et jeu veux être tout simplement le reflet de mon village , Petrosu : rien de plus, rien de moins".

C'est un peu tout ce que prône la tête de liste de U Petrosu Dumane une démarche à laquelle Marie-Ange Tiberi adhère, bien sûr pleinement, et qu'elle résume d'une phrase : "Il y a beaucoup de travail et de véritables challenges à relever : je souhaite mettre au service de notre commune mes compétences et mon expérience".