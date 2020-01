Municipales - « Corti suvranu » : la démocratie directe au cœur du projet de Jean-Hugues Noël

Les élections municipales approchent, les idées novatrices des différents candidats commencent à se faire entendre.Jean-Hugues Noël tête de liste de "Corte Suvranu" souhaite réunir autour d'un projet citoyen collectif, avec la "démocratie direct numérique" comme étendard.« La démocratie directe c’est quand - explique le candidat - sans intermédiaire, le peuple se dirige lui-même. Les gens se réunissent pour prendre les décisions collectivement. Elle diffère de la démocratie représentative qui fonctionne à travers des élus. ».Le projet est donc de mettre en place un formulaire simple, disponible au format papier ou internet ( cliquez ici ), où chacun pourra manifester son enthousiasme ou son désaccord, seul, ou bien en désignant au préalable des personnes de confiance avec qui partager des valeurs. Ainsi, une fois par mois, grâce à des réunions, les membres du conseil municipal pourront être avisés des doléances des Cortenais. C’est donc une politique misant sur la transparence et l’engagement citoyen qui est promue.De cette manière, la population devient souveraine de sa ville, d’où le slogan « Corti suvranu, Corte souverain ». Les citoyens participeraient à l’amélioration de la cité et tous possèderont une voix de même valeur. C’est une façon de mettre fin au népotisme et la corruption trop souvent rencontrés en politique.Jean Hugues Noël est encore en phase d’élaboration de sa liste électorale, celle-ci « n’est pas figée. L’objectif est qu’il y est le plus de gens possible sur cette liste, idéalement qu’il y en a tellement que nous soyons amenés à tirer au sort. C’est la possibilité pour des gens qui ne cautionnent pas le statut quo, de s’engager sur une base modeste liée a des considérations non politiques, juste dans le cadre de vie de la commune ».Le candidat tient à rappeler que Corte est une ville universitaire composée de 4 500 étudiants et qu’eux aussi, peuvent voter puisque la condition étant d’être résident minimum 6 mois (selon le code électorale) et que les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 7 février.« Engagez-vous ! » clame t-il avec force.