Municipales Bastia : Les Républicains soutiennent la candidature d’union de Jean-Martin Mondoloni

Voici le texte du communiqué :



« Conformément à la ligne qu’elle s’était fixée, soit l’union de la droite dès le 1er tour, la fédération des Républicains de Haute-Corse a fait le choix de faire liste commune avec le parti Per L’Avvene pour proposer pour la ville de Bastia une alternative à la gestion des Nationalistes.



Ce choix répond au besoin d’union des partis de droite exprimé par notre électorat.



La Commission nationale d’investiture du parti Les Républicains, qui s’est réunie le mardi 24 septembre 2019 à Paris, a validé cette position en apportant son soutien à la liste d’union conduite par Jean Martin Mondoloni et Livia Graziani-Sanciu, présidente des jeunes LR de la Haute Corse et candidate aux élections européennes. »