Municipales : Antone Casanova pour "Fédérer Pioggiola"

C’est un enjeu majeur pour un village de l’intérieur situé en haute montagne et au sein duquel les populations sont âgées et vulnérables, le renouvellement générationnel pas du tout assuré et les fluctuations démographiques, entre l’hiver et l’été, très importantes. L’enjeu est de rendre attractif pour les jeunes générations ces lieux de vie de manière à ce que l’économie résidentielle ne soit pas exclusivement assurée du mois de juin au mois d’octobre. Que les disparités sociales soient réduites au maximum notamment en ce qui concerne les populations actives. Que les services publics soient assurés pour le bien être de toutes les populations.





Cette réflexion doit se construire dans un cadre concerté avec la population et en partenariat avec un conseil de développement et des Groupes action – projet chargés de réfléchir concrètement à la mise en œuvre d’action ayant une valeur ajoutée pour notre territoire communal. Je souhaite associer aux décisions majeures de la municipalité, l’ensemble de la population villageoise de façon à l’impliquer activement dans la construction d’un projet collectif, original et créateur de richesses pour tout le monde. Au-delà de ce fonctionnement participatif, je souhaite que notre gouvernance soit empreinte de collégialité, de responsabilité et de transparence. Des réunions publiques pluriannuelles restituerontfidèlement l’avancée de nos futurs dossiers. Je m’y engage !

Les « chjamate » et « operate » seront le fer de lance du projet de travail et de cohésion de la population au service du bien commun et de l’intérêt général. Faire pour Pioggiola et avec les Pioggiulaschi, voilà le sens de notre démarche et la détermination de notre engagement.

Engager un véritable travail sur la politique d’aménagement de notre territoire communal





La gestion des espaces, leur aménagement, les équilibres spatiaux en fonction des activités et de nos modes de vie sont autant d’exigences que nous devons avoir si l’on veut instaurer un développement autocentré harmonieux, durable et respectueux des habitats naturels. Je souhaite: actualiser notre document d’urbanisme (carte communale) pour le rendrecompatible à la loi montagne et au PADDUC. Réfléchir dans le cadre de notre coopération intercommunale à l’élaboration d’un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui permette de préfigurer les grandes orientations en matière de développement (agriculture, forêt, ruralité, environnement, sport et loisirs, tourisme rural et thématique, culture et patrimoine). Enfin bâtir une charte paysagère et architecturale destinée au renforcement de l’image patrimoniale de notre village, à sa cohérence architecturale et son intégration dans notre environnement naturel.