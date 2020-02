Municipales 2020 : Échos de campagne du 14 février 2020

29 février et 7 mars : Réunions publiques

Présentation du bilan, des projets futurs et des conseillers municipaux engagés pour les élections municipales de mars 2020.

29 février : mairie du village de Pietrosella – 18 heures

7 mars : salle des fêtes du Ruppione – 18 heures



3,5,10 et 12 mars : Echanges libres autour d’un apéritif

L’équipe municipale vous ouvre les portes de la mairie et de leur bilan de mandature.

Portes ouvertes pour venir à leur rencontre et poser vos questions autour d’un apéritif convivial.

De 18 à 20 heures – Mairie de Pietrosella (Annexe Sorbella)