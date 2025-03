Mouvement social du STC à la centrale EDF de Lucciana

Face à cette impasse, le syndicat exige

pour garantir l’égalité entre les salariés.

Un an après avoir alerté sur des problèmes de discrimination et de politique sociale au sein d’EDF PEI, les salariés affiliés au Syndicat des Travailleurs Corses, syndicat minoritaire au sein de la centrale EDF de Lucciana, ont décidé de passer à l’action. Depuis le 7 mars, ils ont entamé un mouvement de grève illimité pour réclamer une égalité de traitement entre les employés de la centrale de Lucciana. « Il y a un an, on dénonçait la politique sociale et la discrimination de la part de la direction d’EDF PEI à l’encontre des salariés. Depuis, il ne s’est pas passé grand-chose. La direction a organisé des réunions auxquelles le STC n’a pas souhaité participer car nos revendications étaient bien connues. De ces échanges avec d’autres salariés, il ressort que des problèmes d’équité de traitement, d’objectivité et de management sont largement dénoncés. Cela ne fait que conforter nos revendications. » explique Marc-Antoine Antonini, délégué du personnel STC PEI EDF.un plan d’actions à court, moyen et long terme



Une direction jugée inflexible

Le STC dénonce l'inaction de la direction, qu'il accuse d'ignorer les revendications des salariés malgré les enjeux sociaux et territoriaux. « La direction prône l’éthique et les valeurs du groupe EDF, mais elle est incapable de se remettre en question. Elle ne fait que renforcer notre détermination. Nous n’accepterons jamais qu’un(e) Corse subisse de telles inégalités dans une entreprise qui affiche des valeurs comme la solidarité, le respect et la responsabilité », affirme le syndicat dans un communiqué.

Estimant qu'd’EDF PEI « se satisfait de cette situation sans envisager de véritables mesures », le STC réclame des engagements clairs et des actions concrètes à court, moyen et long terme pour garantir l’équité de traitement des salariés, aussi bien au niveau local que national. Mais pour l’heure, le dialogue reste bloqué et aucune avancée significative n’a été enregistrée.







Une grève qui pourrait s’intensifier

Si la centrale reste pour l’instant en fonctionnement, la situation pourrait évoluer. « Pour l’instant, la centrale est ouverte, mais nous attendons des réponses de la direction. Nous nous laissons toutes les possibilités, c’est une évidence », prévient Marc-Antoine Antonini. Le STC annonce que la grève se poursuivra tant que des mesures concrètes garantissant justice sociale et égalité de traitement ne seront pas mises en place.