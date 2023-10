Moto : Verdoni roi des Agriates

Malgré la chaleur étouffante, il y avait foule sur les 3,6 kilomètres de cette course de côte pour motos et quads entre le croisement de la RT 30, route de la Balanina, et de la RD 81 via le col du Vezzo. Et dès 7 heures ce dimanche, matin, pilotes et mécanos investissaient leur zone réservée, à quelques dizaines de mètres du départ, pour préparer leurs machines et assister au briefing de 8 heures. Et les premiers essais libres pouvaient donc débuter sur le coup de 8h30, avant les essais chronométrés de 9h40. Déjà, Thomas Verdoni donnait le ton en réalisant le meilleur chrono.