Morsiglia : Une grande opération de nettoyage prévue sur la plage d'Alisu

Dans la lutte incessante contre la pollution plastique qui menace nos côtes, l'association Mare Vivu, en partenariat avec la commune de Morsiglia, organise une grande collecte de déchets sur la plage d'Alisu le mercredi 29 novembre. En effet, suite aux tempêtes de début novembre, cette plage a été envahie par d'énormes quantités de plastiques, créant un impact dévastateur sur l'environnement côtier.

Bénévoles et résidents des communes voisines sont donc appelés à se joindre à cette initiative citoyenne, s'engageant dans une journée de nettoyage intensive de 10h à 16h. Un repas convivial sera offert en reconnaissance du dévouement des participants.





Bénévoles et...acteurs

Cette journée d'action ne se limite pas seulement à la collecte de déchets. Mare Vivu profitera de l'occasion pour tourner un épisode de sa série documentaire sur la pollution plastique en Corse. L'objectif est de sensibiliser le public à cette problématique cruciale tout en mettant en lumière des solutions concrètes.

L'association encourage tous ceux qui se soucient de l'environnement à se joindre à cette initiative, à prendre part à la préservation de notre littoral et à participer à la réalisation d'une Corse plus propre et plus durable.