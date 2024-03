Moretti (SC Bastia) : "une victoire 1-0 à chaque fois ? On signe jusqu’à la fin"

Michè Moretti, co-entraîneur SCB )

«On a tenu jusqu’au bout c’est le principal. Grenoble n’a pas eu d’occasions nettes. On regrette le manque d’efficacité, mais une victoire 1-0 à chaque fois, on signe jusqu’à la fin. Grenoble était une équipe dans le dur, il fallait leur mettre la pression sur les épaules. C’est un match dans lequel on a eu plusieurs facettes, mais on a su tenir dans les moments faibles ce qu’on n’aurait pas fait il y a quelquetemps.»



Lilian Laslandes, co-entraîneur du SCB

«On essaye d’avancer. On a ressorti de bons ballons et je pense qu’on aurait mérité de tuer le match en 1re période. En seconde il y a eu la peur du résultat pour garder les trois points et on a reculé. C’est un réflexe normal et ça nous a mis en difficulté. On a fermé la maison à la fin, sécurisé le bloc. On est en phase de reconstruction et le mental commence à prendre. Les joueurs se battent les uns pour les autres c’est important ».



Vincent Hognon, entraîneur de Grenoble

«On enchaîne les défaites. On est au niveau dans le match, mais on perd sur des détails. Il ne maque pas grand chose; mais à chaque fois ça ne tourne pas en notre faveur. Il faut faire le dos rond. On est défaillant dans la dernière ou l’avant-dernière passe. On est dans le dur. On fait trop d’erreurs, mais on a été rarement mis en danger. C’est à nous de régler nos problèmes.»