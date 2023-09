Montemaiò : L’église de Saint- Augustin a besoin de dons

La municipalité a fait le souhait de restaurer son église avec l’aide de la Fondation du Patrimoine qui lui vient en appui. "La mairie fait sa demande de subventions habituelle auprès de la Collectivité de Corse et de l’État mais il reste évidemment une part à la charge de la commune qui est assez importante. La Fondation du Patrimoine est un moyen de créer un levier pour lever des fonds plus importants, à échelle mondiale sur ces parts restantes à la charge des communes. Concrètement c’est un moyen pour les personnes de se réapproprier leur patrimoine en faisant un don. On voit que la population corse est très attachée à son patrimoine car le don moyen est plus important que sur le continent. Pour rappel, il n’y pas de petits dons. Ils débutent à 1€," précise Barthélemy Colombani.Le coût total des travaux de la première phase de restauration s'élève à 827 099 € HT, avec des subventions de 75% de la CdC et 10% de l'État. L'objectif de collecte est de 150 000 €, et les travaux devraient débuter en 2023, comprenant la réfection des façades, de la toiture et des menuiseries.La collecte de dons se poursuit dimanche 17 septembre avec la présence du stand de la Fondation du Patrimoine et des bénévoles toute la journée, notamment après la messe de 17hIl est possible de faire un don, en passant par la Fondation de Patrimoine, pour l’église de Montemaiò. "Ça peut se faire en ligne, sur le site de la Fondation du Patrimoine en cherchant les sites corses, et en sélectionnant le projet église de Montemaggiore ou via le lien https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-augustin " ajoute Barthélemy Colombani.Le don est défiscalisable à hauteur de 66% pour les particuliers, 60% pour une entreprise et 75% sur la fortune immobilière.