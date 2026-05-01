Modesto, Ghisolfi, Lorenzi, Leca, Pantaloni… Ces Corses qui réussissent ailleurs, pendant que le football insulaire décroche

Après Galatasaray et Nottingham Forest, François Modesto poursuit son ascension dans les sphères dirigeantes de la prestigieuse Juventus de Turin…

À Sunderland en Premier League, Florent Ghisolfi s’est installé au cœur du projet sportif du club après un passage à l’AS Roma et avoir bâti sa réputation à Lens puis à Nice.

Grégory Lorenzi est annoncé à l'Olympique de Marseille après le remarquable travail accompli à Brest.

À Lens encore, Jean-Louis Leca s’impose dans l’organigramme d’un club devenu un modèle de stabilité et de cohérence.

Et la liste ne s’arrête pas là.

Olivier Pantaloni et Yannick Cahuzac ont rejoint le FC Lorient. Le premier après avoir construit, souvent dans des conditions difficiles, l’une des plus belles longévités du football français à Ajaccio. Le second après avoir laissé son empreinte à Bastia puis à Lens.

Et avant eux un certain Paul Marchioni avait été un observateur privilégié par plusieurs clubs de première division.

Partout, des Corses ou des anciens du football corse sont recherchés pour leurs compétences, leur connaissance du terrain, leur culture du vestiaire, leur capacité à construire dans la durée.

Partout sauf en Corse.

Car pendant que ces hommes participent à la réussite de grands clubs européens ou français, le football insulaire, lui, regarde les divisions professionnelles à distance. Comme si la Corse formait des bâtisseurs pour les autres sans parvenir à construire durablement pour elle-même.





La question mérite d’être posée franchement : comment expliquer un tel contraste ?

Le problème n’est manifestement pas celui des compétences. Les parcours de Modesto, Ghisolfi, Lorenzi, Leca, Pantaloni ou Cahuzac prouvent exactement l’inverse. Le football corse produit des dirigeants, des recruteurs, des entraîneurs et des hommes de terrain reconnus au plus haut niveau.

Alors pourquoi les clubs corses n’arrivent-ils plus à suivre ?

Il y a évidemment les réalités économiques. La Corse ne dispose ni du tissu industriel ni des investisseurs que peuvent mobiliser les grandes métropoles. Les budgets restent fragiles, la dépendance aux subventions demeure forte, et chaque relégation devient une catastrophe structurelle.

Mais l’explication financière ne suffit pas.

Le football corse paie aussi des années d’instabilité chronique, de divisions internes, de gouvernances parfois approximatives et de projets interrompus avant d’avoir pu mûrir. Là où les clubs performants construisent sur cinq ou dix ans, les clubs corses ont souvent vécu dans l’urgence permanente : urgence sportive, urgence financière, urgence politique parfois aussi.





À cela s’ajoute une autre réalité : les meilleurs talents corses finissent souvent par réussir loin de l’île parce qu’ils trouvent ailleurs ce que les structures locales ne peuvent plus leur offrir. De la stabilité, des moyens, une organisation moderne, des perspectives.

Le constat est sévère mais il n’a rien d’une fatalité.

Car cette génération démontre au contraire qu’il existe un savoir-faire corse dans le football. Une culture du combat, du collectif, de l’intelligence sportive. Encore faudrait-il parvenir à la fédérer au service des clubs de l’île plutôt que de la voir s’épanouir uniquement ailleurs.





Le plus inquiétant serait finalement de considérer cette situation comme normale.

La Corse continue de produire des hommes capables d’aider la Juventus, Sunderland, Marseille, Lens ou Lorient à avancer.

Mais elle ne parvient plus à maintenir durablement un club parmi l’élite professionnelle française.

C’est peut-être là le véritable paradoxe du football corse moderne : ses compétences rayonnent, ses clubs s’effacent hélas…

