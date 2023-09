Moby Ride Corsica : un tour de Corse de 800 kilomètres en mobylette

L’itinéraire rallie plus de 50 étapes pour redécouvrir les plus beaux paysages de l’île de : les Calanche de Piana, le désert des Agriate, le canyon de la Ruda, les îles Sanguinaires, les aiguilles de la Bavella, les cascades de Purcaraccia, sans oublier les splendides plages insulaires… mais aussi pour visite Bonifacio et ses falaises, Ajaccio ville natale de Napoléon, la citadelle de Calvi, le golfe de Porto, Corte capitale historique, la vieille ville de Bastia ou encore les ruelles de Porto-Vecchio…Le soir, les bivouacs s’installent dans des lieux atypiques au bord de la mer Méditerranée ou dans les montagnes du Centre Corse. Le parcours emprunte les plus belles routes de l’île pour découvrir la Corse assis sur la selle de sa mobylette.Sur le Moby Ride, les grosses cylindrées sont interdites. C’est sur la selle de vieux cyclomoteurs trentenaires dépoussiérés que les participants se sont élancés sur l’aventure. Place donc aux anciens deux roues qui ont fait le bonheur des dernières générations : Mobylette, Peugeot 103, Meule Bleue… immatriculés entre 1960 et 1990.Un nettoyage, une petite révision et les bécanes peuvent reprendre la route. Mais pas question de modifier sa brèle pour gagner en puissance car toute notion de vitesse est ici exclue ! Les mobylettes doivent être d’origine et ne pas dépasser leur puissance moteur initiale de 50 cm3, quitte à plafonner à 30km/h dans les montées.Car le Moby Ride n’est pas une course. L’enjeu est de ménager sa monture si l’on veut boucler la boucle. C’est la promesse de prendre son temps et de profiter à chaque instant.Pour pimenter l’aventure, les participants s’affrontent sur des défis absurdes et totalement insolites au guidon de leurs deux roues : le lancer de moteur qui consiste à lancer le plus loin possible un moteur HS de mobylette, le concours de lenteur où l’objectif est de parcourir une distance minimale en un maximum de temps sans mettre les pieds à terre, ou encore le tour de manège où il faut attraper la queue du Mickey en faisant des tours de ronds-points… Un seul objectif, s’amuser sans se prendre au sérieux.Les défis sont l’occasion de se rencontrer et de partager des moments inoubliables entre copains. Répartis en deux équipes, chaque participant fait gagner ou perdre des points à son équipe. L’équipe qui détient le plus de points sur la ligne d’arrivée de l’aventure remporte le trophée Moby Ride et le droit de rejouer l’année suivante.Et comme le voyage n’aurait pas le même goût sans un véritable but, les participants prennent part à une action solidaire : récolter des dons pour la Croix-Rouge Corse. Chaque Moby Rider doit récolter au minimum 100€ de dons qui seront remis lors de la soirée de clôture le 9 septembre à Bastia. Cette générosité doit permettre d’aider l’association dans ses projets.