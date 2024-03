Mission locale et Falep d'Ajaccio : le soutien de la fondation SFR

Grâce à l’engagement de deux salariés SFR, la Mission Locale d’Ajaccio et la FALEP ont, en effet, reçu ce mardi 26 novembre une dotation de 5 000 € chacune.Pour la Mission Locale la dotation permettra d'acquérir des casques de réalité virtuelle et un grand écran pour les différents ateliers.Pour la FALEP, cette dotation permettra de financer l'achat de tablettes pour la mise à disposition des bénéficiaires de l'association."C’est un plaisir de représenter la Fondation SFR et d’être présente aujourd’hui pour soutenir une cause importante : celle de la lutte contre l’exclusion numérique et sociale" soulignait sur place Isabelle Simon, déléguée régionale Méditerranée d’Altice France SFR."Nous sommes honorés de pouvoir soutenir les formidables actions menées par la Mission Locale d’Ajaccio et l’association FALEP, qui œuvrent pour l’accompagnement de personnes en difficulté et qui facilitent l’accès aux droits par le numérique des personnes précaires" poursuivait Isabelle Simon.Pour sa part, Anastasia Rubini, directrice adjointe de l’association FALEP, n'a pas manqué de noter l'importance de cette aide.« Nous sommes très reconnaissants de l’aide apportée par la Fondation SFR. Votre soutien contribue à rendre notre mission en faveur de l’inclusion possible ».Les conventions de mécénat pour la Mission Locale d ’Ajaccio et la FALEP par la Fondation SFR ont été signées en présence de Marc Munoz, directeur de la Mission Locale d’Ajaccio ; Caroline Giocanti, conseillère en insertion et animatrice atelier réalité virtuelle et Natale Casasoprana, responsable de secteur pour la Mission Locale d’Ajaccio, Anastasia Rubini, directrice adjointe de l’association FALEP et Alain Campia, médiateur numérique de l’association FALEP et Isabelle Simon, déléguée régionale Méditerranée d’Altice France SFR.