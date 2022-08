Mission Patrimoine 2022 : découvrez les deux sites sélectionnés en Corse par Stéphane Bern

Edifiés au XVIe pour le plus petit et au XVIIIe pour le plus moderne, les moulins sont séparés de quelques mètres et sont alimentés par une prise d’eau dans le fleuve Rizzanèse. Le tracé du bief, long de 500 mètres n’ a jamais changé jusqu’à nos jours, et figurait déjà sur le Plan terrier de la Corse de 1770. L’ensemble hydraulique est constitué de bâtisses et de canaux sur un terrain dont la superficie est d’environ trois hectares en bordure du fleuve.

L’architecture est caractéristique de celle des moulins Corses à roue horizontale, avec pour Acoravo la particularité d’avoir quatre chambres d’eau voutées, en pierre de taille. Ces voutes constituent les parties les plus solides, les plus anciennes de ces moulins, qui ont résisté au fil des siècles aux crues dévastatrices. Des documents antérieurs à 1770 relatifs aux moulins corses et particulièrement à Acoravo pourraient être retrouvés dans les archives à Gênes et au Vatican, où une recherche est en cours, puisque la Corse était terre vaticane.



Le projet de valorisation

La réhabilitation des moulins s’inscrit dans un projet architectural, mais également agricole, culturel et pédagogique. L’écomusée du Moulin d’Acoravo se composera de deux parties : Une partie “intra-muros”, ou écomusée d’intérieur, comprenant les deux moulins et une construction intermédiaire plus moderne, et une partie “extra-muros”, ou écomusée en plein-air allant, sur trois hectares, à travers champs, de la prise d’eau aux chambres d’eau situées au sous-sol des moulins. Sur ce trajet en plein air, les 500 mètres de canaux, les différents systèmes de vannage et le jardin des blés, feront l’objet d’étapes pédagogiques. Un moulin musée, caractéristique des moulins à eau de Corse, mais aussi un moulin vivant, pour maintenir ou faire renaitre les traditions autour d’activités agricoles et de minoterie. Le projet à vocation à ouvrir le site à des visites guidées pour les écoles et des visites touristiques, organisations de stages, ateliers et conférences en lien avec les savoirs faire reliés à l’activité de l’eau et à la filière blé-farine-pain. Le moulin d’Acoravo pourrait devenir un lieu de transmission, d’échange et de culture.