Mises à feu matinales dans le Boziu et en Balagne

Charles Monti le Samedi 29 Août 2020 à 10:14

Deux mises à feu, rapidement traitées par les services de secours, ont été enregistrées ce samedi matin 29 août 2020 dans le Boziu et en Balagne. La première a été signalée vers 5h30 en bordure de la route départementale 14 entre Erbajolo et Saint-André de Bozio. Elle n'a pas excédé une dizaine de mètres carrés. La seconde a été signalée vers 6h50 en bordure de route départementale 81 à la sortie de Calvi, en direction de Galeria. Les pompiers sont là aussi rapidement intervenus et sont parvenus à limiter la superficie parcourue à 200 mètres carrés.

