Miomu : Coup d'envoi de la 4ème édition de "I Scontri di e Pieve"

"I Scontri di e Pieve" c'est depuis quatre ans l'occasion de rencontrer une trentaine d'artisans et artistes insulaires. A l'origine de ce projet, Marie-Pierre Panunzio et Valérie Bianchi toute deux conseillère municipales "Nous étions au conseil municipale lorsque le maire a proposé ce projet, nous nous sommes tout de suite proposées pour organiser la foire. Nous voulions en faire une manifestation culturelle qui ramène du dynamisme au village."Pari gagné ! Chaque année la foire met en avant des artistes corses qui exposent pour leur première fois dans la mairie de Miomu. C'est le cas notamment de Véronique Gabrielli artiste sculpteur qui expose dans l'entrée de la mairie ses créations en fer ou encore Christine Grandin qui présente pour la première fois ses photographies. La peinture n'a pas été oubliée de la foire. Fiora Bourgeois-Perfettini expose une quinzaine de tableaux aux côtés de Charles Cheuzeville et ses paysages corses. Si vous vous rendez sur place l'exposition "L'indéprimeuse" des soeurs Samarcelli vaut le détour pour son originalité.I Scontri di e Pieve organise également des conférences, cette année le vin sera mis à l'honneur par Philippe Rideau l'oeunologue du domaine Orenga di Gaffory.L'année dernière plus de 2000 personnes sont allées visiter les stands de bijoux, confiserie, alimentation biologique, cosmétique, poterie, coutelier, libraire, éditeur, vannerie. Un large panel d'activités qui permettra de ravir tout le monde.