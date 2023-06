Militants nationalistes interpellés à Bastia : un rassemblement de soutien devant le commissariat

Dans un communiqué, le Parti Nationaliste Corse (PNC) exprime son regret face aux interpellations qui sont systématiquement organisées avant chaque réunion du Processus de Beauvau, les considérant comme des provocations. Le timing de ces interpellations soulève des interrogations au sein du parti, remettant en question l'idée d'un processus sans préalable ni lignes rouges. "Dans un contexte marqué par des bouleversements économiques et sociaux, ainsi qu'une recrudescence de la violence politique, la Corse a besoin d'une construction pacifique et durable, et non d'une vague répressive qui s'abat sur sa jeunesse." lit-on dans la note diffusée ce lundi soir.

"Le PNC souligne l'importance de préserver l'avenir du pays et du peuple corse, et n'oubliera rien de la genèse du processus actuel, ni du risque de fragmenter des problématiques qui sont, selon eux, liées à une question globale, celle du fait national. C'est avec ce message que les élus du PNC se rendront cette semaine Place Beauvau."