Michèle Bedini, première Miss Naturelle Corse : Une couronne pour la diversité et l'engagement

Elle incarne la diversité, la confiance en soi et l'engagement social : Michèle Bedini, à seulement 29 ans, est devenue la première Miss Naturelle Corse, remportant ainsi une couronne chargée de symboles bien plus puissants que les traditionnels critères de beauté. Le 22 juin dernier, le comité de ce concours novateur a couronné cette jeune femme, dont le parcours de vie et les valeurs incarnent parfaitement les idéaux de cette compétition délibérément éloignée des canons de beauté conventionnels. « Le comité veut mettre en avant les femmes d’aujourd’hui telles qu’elles sont, et montrer que c’est la diversité des physiques qui fait la beauté », détaille la miss.

Créé en 2022 par d'anciennes miss désireuses de rompre avec les exigences restrictives des concours traditionnels de beauté, le concours Miss Naturelle France qui se décline dans chaque région s'est imposé comme une célébration de la diversité et de l'authenticité féminines. En mettant l'accent sur la motivation, l'investissement personnel et la confiance en soi des participantes, le comité derrière ce concours cherche à célébrer la beauté sous toutes ses formes.« J’ai beaucoup aimé l’idée de cette aventure humaine qui casse les codes de la société en général, évoque-t-elle. Ils sont beaucoup plus bienveillants que tous les autres comités auxquels j’ai pu participer, parce qu’ils donnent leur chance à chacune sans faire de distinction, et s’adaptent aux spécificités des candidats ». détaille Michèle Bedini. Originaire de Bastia et éducatrice spécialisée de profession, Michel est loin d'être une novice dans le monde des défilés. Depuis ses 15 ans, elle a su naviguer entre ses deux passions, équilibrant habilement son rôle de mannequin photo avec sa carrière professionnelle. Pourtant, malgré son expérience et sa beauté naturelle, elle avait été exclue des concours traditionnels en raison de critères physiques stricts.Sa victoire en tant que première Miss Naturelle Corse a été perçue comme une revanche personnelle, mais aussi comme un message puissant en faveur de la diversité et de l'inclusion. « Obtenir cette couronne, c'était comme réaliser un rêve de petite fille qui m'a rendue très fière de moi », a confié Michèle Bedini. Sa famille et ses proches partagent sa fierté, sachant qu'elle représentera non seulement la Corse lors de l'élection nationale, mais aussi une vision inclusive de la beauté.L'élection nationale, qui se tiendra à Échirolles le 11 novembre prochain, sera l'occasion pour Michèle Bedini de montrer sa détermination et son engagement. « Je m’entraîne déjà quotidiennement pour l’épreuve de culture générale, je suis déjà en train de travailler sur mon costume censé représenter la Corse avec ma styliste et je fais de mon mieux pour être prête pour le jour J. Le reste, c’est entre les mains du jury, mais dans tous les cas, je compte donner le meilleur de moi-même ». Cependant, au-delà du concours, Michèle a une cause à défendre.Engagée dans la lutte contre les viols conjugaux, Michèle Bedini souhaite utiliser la tribune que lui offre sa victoire pour sensibiliser à cette problématique majeure. « C'est une cause importante dans mes revendications féministes, car ces crimes représentent un viol sur deux en France », souligne-t-elle. En collaboration avec le Collectif français contre le viol conjugal (CFCVC), elle veut donner une voix aux victimes et mettre en avant le combat crucial qu'elle mène au quotidien.