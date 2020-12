Michel Luccioni : 45 clichés de stars pour être "Plus près des étoiles"

- Une anecdote de votre livre pour nos lecteurs ?

-A l’époque en presse quotidienne, on rencontrait les stars avant les concerts pour les annoncer. Il n'y avait pas la facilité des réseaux sociaux, nous étions un trait-d’union entre eux et le grand public. Je travaillais pour Var-Matin et le groupe Police était en tournée méditerranéenne pour 3 dates. La direction du journal a demandé de faire une interview et la maison de production a refusé. A l’époque, il n'y avait pas de refus pour ce type de papiers. Il se trouve que quand le groupe arrive à Toulon, j’apprends par le bagagiste dans quel hôtel ils sont. Je m’habille en serveur et je vais avec ce bagagiste. Sting commande à manger au bord de la piscine, ce qui était interdit. Alors, le bagagiste passe un deal : il le sert s'il peut prendre une photo avec, ce qu'il accepte. Alors j'ai pris la photo du groupe et de l'employé de l'hôtel puis après je lui ai demandé de se décaler pour prendre les trois britanniques. C'était dans la boîte ! Le lendemain elle paraissait dans le journal.



- Qu’est-ce qu’il faut pour faire LA bonne photo ?

- Beaucoup de patience. Souvent les stars disent "ah non je suis pas bien aujourd'hui", alors on reporte souvent. Il faut aussi se mettre à l’écart et se faire apprécier. Je me souviens quand j'ai photographié Sean Connery, je voulais l’assoir sur un gros rocher et comme d'habitude il était en costume trois pièces. Alors il met la main sur le rocher et fait dire à sa femme qui parle un peu français que le rocher est sale. Immédiatement j'ai enlevé ma veste, je l'ai pliée, il a pu s'assoir dessus, il a souri et on a fait la photo. Avec des compromis on arrive à les faire poser où on veut.



- Les années 70 ou 2020 ?

- Avant c'était plus facile, on suivait les gens pendant plusieurs années. Les relations duraient dans le temps, tout marchait à la confiance. Aujourd’hui, comme la photo s’est banalisée, les artistes se méfient beaucoup. C’est plus compliqué, car elles peuvent être pris par n'importe qui à leur insu. La maîtrise de leur image est plus compliqué et les relations de confiances aussi. Après, chaque époque à sa manière de faire.