Michel Castellani : « Le Crédit d’impôt Corse sera prorogé jusqu’en 2025 ! »

Une longue bataille

Le prolongement, l'élargissement et l'augmentation du Crédit d'impôt investissement pour la Corse est une demande récurrente des députés nationalistes. C’est, d’ailleurs, la deuxième fois qu’ils arrachent, avec le soutien de leur groupe parlementaire, la prorogation de cette mesure fiscale importante pour l'île. Créé en 2002 pour atténuer les contraintes de l'insularité, Ce dispositif permet aux PME insulaires de récupérer 20 % à 35 % du montant de leurs investissements sous la forme d'un crédit d'impôt. Il concerne les travaux de rénovation d’hôtels et d’établissements de santé privés. Il devait prendre fin le 31 décembre 2020, mais a été prolongé, une première fois, après une longue bataille législative, jusqu’au 31 décembre 2023. Les auteurs de cet amendement rappellent la nécessité « de donner de la visibilité et de la confiance aux opérateurs économiques, la prolongation jusqu’en 2025 répond à cet objectif et assure une stabilité fiscale à moyen terme ». La Collectivité de Corse avait demandé d’apporter plus de précisions afin de permettre aux opérateurs économiques corses d’anticiper et de s’assurer qu’ils respectent les conditions du CIIC. Sa suppression, a plaidé Michel Castellani, « serait un désastre ». Le rapporteur de la loi a accepté le prolongement, mais a récusé les autres amendements qui visaient à approfondir et élargir le CIIC, notamment à rehausser les taux à 30%. Il a demandé qu’un rapport soit établi en 2025 sur le dispositif pour « voir ce que nous ferons après ».