Michel Barnier à Matignon : « Un choix surprenant » pour les députés nationalistes corses qui « jugeront sur pièces »

« Le nom circulait depuis hier soir. On passe en matière de Premier ministre du plus jeune ou plus âgé ! ». Le député PNC de la deuxième circonscription de Corse-du-Sud, Paul-André Colombani, reconnait d’emblée à Michel Barnier une personnalité intéressante : « L’homme, lui-même, a beaucoup d’expérience et de prestige, beaucoup d’aura parce qu’il a su traiter de gros dossiers au niveau européen, comme le Brexit. Il a organisé les Jeux olympiques d’Albertville. Il a été plusieurs fois ministre, donc ce n’est pas un inconnu. Maintenant, dans le contexte actuel, sera-t-il l’homme de la situation ?». Derrière cette interrogation, l’élu nationaliste, également membre du groupe LIOT, laisse transparaître sa perplexité : « Si on se tient simplement au fait qu’il est issu des Républicains, qui n’a pas été le parti le plus en forme aux dernières élections, le choix d’un Premier ministre issu de ce parti est plutôt surprenant. Les Républicains n’ont pas fait les meilleurs scores aux Présidentielles, aux Législatives, aux Européennes… C’est un choix plutôt surprenant à moins qu’on ait voulu juste éviter la censure de Marine Le Pen. Dans ce cas, ça ne servait à rien de demander à tout le monde de faire barrage au RN pour les législatives ! Si le choix a été fait sur ces critères- là, ce ne serait pas un bon signal ». Le député de l’Extrême-Sud reste circonspect et se réserve le droit de voter une censure : « Nous attendons de voir le projet qu’il posera sur la table. Il lui faudra arriver à un certain consensus pour éviter une censure. Nous n’allons bien évidemment pas censurer l’homme, mais, si besoin, censurer le projet. Le parti, dont il est issu, nous laisse sur la réserve. Il est issu des Républicains, il va donc coller au programme des Républicains. Il ne faut pas oublier qu’il a participé au primaire de la droite en 2022 ». Mais reconnaît-il, « Tant qu’on n’a pas vu le projet, on ne peut pas se prononcer sur les seuls critères dont nous disposons aujourd’hui ». Et de préciser : « Nous avons un certain nombre de marqueurs. Nous attendons de voir ses propositions concernant le pouvoir d’achat, la sécurité, et évidemment le projet pour la Corse. On verra bien s’il parle de la Corse ». Paul-André Colombani espère au moins que le nouveau Premier ministre, de par ses précédentes fonctions, pourra aider la Corse, notamment dans les difficiles négociations avec l’Union européenne. « Il pourrait faire le lien grâce à des anciennes fonctions, avec Bruxelles, et peut-être nous aider sur les sujets que nous devons débattre avec l’Europe, ce soit la continuité territoriale, ou autre… ». Pour arriver à rassembler, le nouveau Premier ministre devra prendre le temps de consulter les chefs de partis et les présidents des groupes politiques représentés à l’Assemblée nationale, explique Paul-André Colombani : « Lors de son discours de politique générale, il peut demander un vote de confiance, mais ça m’étonnerait », Avant de conclure : « La seule question est de savoir quel budget il présentera. Le budget pour 2025 sera voté au mois d’octobre ou de novembre, sinon il sera rejeté. Le marqueur politique est là ».



Propos recueillis par Nicole Mari.