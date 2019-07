Mi ne vogu, du groupe Vitalba remixé version électro par Saint-Hilaire

C’est à l’occasion de la dernière fête de la musique que quelques personnes privilégiées ont pu découvrir en avant première un remix pour le moins étonnant. En effet, Anne-Laure Saint Hilaire, plus connu sous le nom DJ Saint-Hilaire a entrepris le projet il y a un an de retravailler un morceau d’un groupe corse en l’occurrence « Mi ne vogu » de Vitalba.« Lors d’une fête de fin d’année, j’ai redécouvert cette chanson qui était reprise par une jeune fille. C’est peut-être parce qu’elle était chantée par une autre personne que cela m’a inspiré et donné l’envie de la revisiter. En rentrant chez moi, j’ai contacté le groupe via les réseaux sociaux afin de leur proposer ce projet. Il s’agissait d’une part d’avoir bien évidemment leur accord en amont mais aussi de leur garantir que les droits d’auteurs seraient bien respectés ».Quelques temps plus tard, un membre du groupe répond favorablement sous réserve de validation après l’écoute du résultat. Saint-Hilaire travaille autour de sonorités électros et deep house. Elle évolue depuis de nombreuses années dans ce domaine avec ses propres créations qui ont séduit notamment un label de Miami. Cette fois pour ce dernier projet c’est le label espagnol « For the lovers » qui a choisi de suivre l’artiste insulaire. Ce sera d’ailleurs avec un autre DJ espagnol que la DJ corse décidera de travailler. « Lors d’un déplacement professionnel, j’ai rencontré David Manso qui travaille entre autre avec Cafe Del Mare. Je lui ai fait écouter le morceau original, il l'a adoré et nous avons ensuite échangé sur les perspectives de remix « clubbing » qu’on pourrait réaliser ».Tandis que le projet suit son cours, le chanteur de Vitalba, Toussaint Montera décède malheureusement plongeant la corse en deuil. Cette disparition ne met pas le projet en péril mais le fait évoluer. C’est avec beaucoup d’émotion que DJ Saint-Hilaire évoque cette période. « Internet permet de travailler à distance, de sorte que je n’ai jamais eu l’occasion de rencontrer le groupe en personne à cause d’un planning chargé. Pour autant, cela faisait quelques temps qu’en travaillant sur le morceau j’entendais au quotidien la voix du chanteur. Par ailleurs, je suis maman d’une petite fille et cette triste nouvelle m’a inévitablement fait penser à sa famille ». Ainsi, l’artiste décide de créer un deuxième remix avec une musicalité plus douce, empreinte de davantage de « spiritualité » pour rendre hommage au chanteur. Pour ce morceau elle travaille avec Philip Piogé qui a été arrangeur, entre autres, pour Léo Ferré.« Cela fait deux ans que je suis en partenariat avec la société de catamaran Voglia di Mare pour des sorties en mer estivales, souligne Saint-Hilaire. C’est Anaïs Piogé, la gérante qui m’a présenté son père. Une fois de plus la chanson de Vitalba a su convaincre et il a accepté de travailler à mes côtés sur cette version qui me tenait à cœur ».A l’issue de longs mois de travail, Saint-Hilaire sort donc deux versions remixées après la validation de Vitalba et de la famille de Toussaint Montera. C’est donc sur le catamaran l’Etoile Méditerranée à l’occasion d’une sortie dans le golfe ajaccien que quelques invités ont pu découvrir le résultat. Présent lors de cette sortie, le réalisateur Marc Geoffroy est séduit par le projet et on nous annonce d’ores et déjà une éventuelle collaboration avec la DJ pour la réalisation d’un clip. Le réalisateur, qui réside à Ajaccio, n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a reçu un award à Hollywood pour l’un de ses clips en 2017.Le morceau sortira le 29 juillet en exclusivité sur Beatport. Il y restera un mois avant d’être sur toutes les autres plateformes d’écoute et de téléchargement.Découvrir les previews des deux remixes avant la sortie des morceaux en intégralité :