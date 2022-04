Mgr François-Xavier Bustillo : "Il faut changer de moteur dans notre vie, pour passer de la peur à la joie"

Le message puissant de Pâques, c'est la vie. C’est le Printemps, on est passé par le Carême, on a traversé le désert, et socialement on a vu des conflits, de souffrances et des tensions. Quand on arrive à Pâques, il y a une puissance non pas mortifère, mais une puissance de vie, et il me semble que notre société en Corse, et ailleurs, a besoin de retrouver la vie. Il y a beaucoup de signes mortifères, fatalistes, tristes, et si on continue comme cela, on va sombrer dans une angoisse ou dans la dépression collective. Et donc je me dis que la foi doit servir à apaiser, non pas à anesthésier, la vie. La foi peut nous aider à retrouver la force et la dignité. La foi et la fête de Pâques nous aident justement à retrouver l’énergie vitale pour aller de l’avant. On ne peut pas se limiter à exister, il faut vivre et si possible, vibrer. On ne peut pas se limiter à être des spectateurs de l’Histoire, il faut être acteur de sa propre histoire et de l’Histoire collective. Pour moi, la fête de Pâques, c’est Jésus qui sort du tombeau et qui nous dit : « Mais vis ! Tu as des talents, tu as des capacités, mets ces talents au service des autres. »