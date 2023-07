Mgr Bustillo : "Je serai cardinal de Corse et porterai la voix de mon peuple"

- Le Pape François vous a créé cardinal ce dimanche. Vous y attendiez-vous ?

- Non, c’était une vraie surprise. Avec le Pape François, il y a beaucoup de surprises, il est vraiment libre. Il ne m’a pas averti, il n’a pas averti d’autres autorités, il est juste sorti à la fenêtre et a donné les noms des nouveaux cardinaux. J’étais récemment à Rome, car nous avions une formation avec les évêques de France. Je suis rentré en Corse samedi. Dimanche, je sortais de la messe à la cathédrale et quand je suis arrivé chez moi le cardinal Mamberti a été le premier à me téléphoner pour me féliciter. Je n’ai pas compris pourquoi, car ce n’était ni ma fête ni mon anniversaire. C’est alors qu’il m’a dit « le Pape vous a fait cardinal ». J’ai cru qu’il plaisantait, mais il m’a assuré l’avoir entendu lui-même. Et 5 minutes après, j’ai reçu un tsunami de messages. Le Pape François me montre ainsi qu’il connaît un peu ma manière de faire et qu’il me fait confiance. Donc c’est encourageant et en même temps c’est une grande responsabilité.



- Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous serez cardinal le 30 septembre prochain ?

- D’un point de vue psychologique, je n’ai pas évalué les conséquences, donc je l’ai pris avec beaucoup de simplicité. Mais quand j’ai vu des messages arriver de partout, y compris des plus hauts niveaux de l’Église, j’ai compris que c’était du sérieux. Après je suis dans la confiance. Je n’ai pas cherché à devenir cardinal, je n’ai pas postulé et je n’ai pas fait d’efforts diplomatiques pour avoir une charge. Il n’y a eu aucun signe annonciateur à ma nomination. Je me dis qu’il y a des sièges qui sont beaucoup plus importants comme Paris, Bordeaux et Toulouse. Si je regarde les 32 évêques avec qui j’étais à Rome, certains ont beaucoup plus d’expérience, de compétences que moi et des responsabilités dans des diocèses beaucoup plus importants que la Corse. Et en même temps, je me dis que le style François a pris une réalité périphérique.



- Qu’est-ce qui a décidé le Pape à vous créer cardinal selon vous ?

- Je sais qu’il avait apprécié mon livre sur les prêtres. Peut-être qu’il a aussi suivi mon parcours, observer ma manière de faire. En Corse, la presse parle beaucoup de ce que fait l’évêque, peut-être a-t-il aussi suivi ce qu’on dit de moi et ce que je fais ici et que cela lui convient. Quand je vois certains qui sont évêques depuis 20 ans et qui ont de grandes connaissances, et que moi je ne suis évêque que depuis 2 ans, j’imagine qu’il a sûrement des critères qui ne sont peut-être pas liés à l’expérience, mais à un potentiel. J’avais parlé avec le Pape en privé et je lui avais dit ce que je faisais en Corse. Je lui avais expliqué que je rencontre les journalistes, les politiques, les chefs d’entreprises, le milieu sportif, que je crée un lien concret avec les gens. J’ai toujours dit que la proximité donne l’autorité. Pour moi, ce qui est important, c’est d’aller à la rencontre des gens. La proximité c’est la capacité de mobiliser, de respecter et d’encourager les gens.